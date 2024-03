Giá vàng hôm nay 21/3: Fed giữ nguyên lãi suất, vàng đắt nhất lịch sử

(VTC News) -

Giá vàng thế giới hôm nay đang được niêm yết trên Kitco ở mức 2.197 USD/ounce, tăng 40 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Với mức giá này, vàng đã thiết lập đỉnh mới đắt nhất lịch sử.

Giá vàng tăng phi mã khi Fed quyết định giữ lãi suất ổn định tại cuộc họp lần này, đồng thời cho biết khả năng sẽ giảm lãi suất 3/4 điểm phần trăm vào cuối năm 2024.

Chỉ số US Dollar Index giảm sau quyết định của Fed đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng với người mua ở nước ngoài, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm cũng giảm làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng.

Giá vàng thế giới hôm nay tăng phi mã. (Ảnh: Minh Đức).

Mặc dù tiếp tục phát tín hiệu sẽ cắt giảm lãi suất nhưng Ngân hàng Trung ương Mỹ vẫn miễn cưỡng đưa ra thời gian chính xác. Tuyên bố chính sách tiền tệ cũng đưa ra giọng điệu lạc quan về sức khỏe của nền kinh tế. Trong tuyên bố, Ngân hàng Trung ương Mỹ cho biết, nền kinh tế vẫn đang vững vàng, mức tăng việc làm cao và tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 21/3, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 79,3 - 81,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 79,4 - 81,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.197 USD/ounce, tăng 40 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.198 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Các nhà giao dịch hiện định giá 73% khả năng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 6.

Theo nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong tại New York, vàng đã sẵn sàng để chinh phục các mức cao nhất mọi thời đại mới khi rủi ro từ Fed không còn. Bên cạnh đó, vàng cũng được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại căng thẳng địa chính trị, cùng với hoạt động bổ sung vàng của ngân hàng trung ương.

Chiến lược gia hàng hóa David Wilson của BNP Paribas cũng cho biết, nhu cầu của các nhà bán lẻ và nhà đầu tư tại Trung Quốc vào vàng cũng đang tăng lên và đó là là động lực mạnh mẽ với kim loại quý này.