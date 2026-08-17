FASTCARE: Pin yếu, màn lỗi, nên ưu tiên sửa gì để tiết kiệm

(VTC News) -

Khi nào nên thay pin điện thoại?

Nếu lịch học kéo dài từ sáng đến chiều, điện thoại đủ pin trong ngày giúp bạn chủ động hơn khi liên lạc, tra cứu tài liệu, quét mã QR hay di chuyển. Trước đây, máy đủ dùng cả ngày nhưng hiện phải sạc thêm vào buổi trưa là một ví dụ dễ nhận thấy pin đã xuống cấp.

Tuy nhiên, thời lượng sử dụng giảm chưa đủ để khẳng định pin đã hỏng. Cách sử dụng, ứng dụng và nhiều yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến pin.

Với điện thoại Samsung cũng vậy. Nếu đang cân nhắc thay pin Samsung, bạn nên dựa trên tình trạng thực tế và mức độ ảnh hưởng đến nhu cầu hàng ngày thay vì chỉ vì máy đã sử dụng lâu. Ngoài ra bạn có thể giảm tình trạng sụt pin nhanh bằng cách xóa bớt ứng dụng chạy nền và để máy ở chế độ tiết kiệm pin.

Pin nhanh hết và phải sạc nhiều lần trong ngày có thể gây bất tiện khi học tập và di chuyển.

Màn hình chảy mực, lỗi hiển thị

Một vết xước nhỏ có thể không cản trở việc sử dụng. Ngược lại, một vùng cảm ứng thường xuyên không phản hồi, sọc màn hình hoặc hiển thị bất thường có thể khiến việc đọc tài liệu và nhập nội dung trở nên khó khăn.

Vì vậy, nếu bạn đang tìm hiểu thay màn hình Samsung, trước tiên nên xác định vấn đề nằm ở đâu và ảnh hưởng thế nào đến việc sử dụng.

Không phải mọi hư hỏng trên màn hình điện thoại đều đồng nghĩa phải thay nguyên bộ màn. Nếu chỉ một vài vết xước, nứt nẻ trên bề mặt, bạn có thể chỉ cần thay mặt kính với chi phí thấp hơn nhiều. Xác định đúng tình trạng trước khi sửa giúp bạn tránh chi tiền cho phần chưa thực sự cần xử lý.

Ưu tiên sửa gì khi ngân sách hạn chế

Trong trường hợp ngân sách có hạn, bạn có thể đặt ba câu hỏi:

Vấn đề nào làm gián đoạn việc học nhiều nhất? Vấn đề nào đang diễn ra thường xuyên? Hạng mục nào thực sự cần xử lý sau khi máy được kiểm tra?

Chẳng hạn, một chiếc điện thoại có pin giảm thời lượng nhẹ nhưng màn hình thường xuyên mất cảm ứng có thể khiến màn hình trở thành vấn đề cần quan tâm trước. Ngược lại, nếu màn hình vẫn thao tác bình thường nhưng máy không thể đáp ứng thời gian sử dụng cần thiết, tình trạng pin đáng được xem xét hơn.

Xác định đúng vấn đề giúp HSSV ưu tiên khoản sửa chữa thực sự cần thiết.

Kiểm tra miễn phí, ưu đãi tựu trường

Khi những bất thường không thể xác định chỉ bằng quan sát, việc kiểm tra chuyên môn giúp bạn biết bộ phận nào thực sự cần xử lý.

Tại FASTCARE, thiết bị được kiểm tra hoàn toàn miễn phí và chỉ sửa khi thật sự cần. Khách hàng được tư vấn phương án và báo giá trước khi quyết định. Với HSSV, điều này có ý nghĩa khá thực tế: bạn biết khoản nào cần chi ngay và khoản nào chưa cần thiết.

Trong mùa tựu trường, từ 01/08 đến 31/10/2026, FASTCARE triển khai chương trình Peak To School với thông điệp “Sửa máy chuẩn, PEAK cả năm” dành cho học sinh, sinh viên, giáo viên và giảng viên. Khách hàng thuộc các nhóm trên được giảm 10% tổng hóa đơn, tối đa 300.000 đồng. Ưu đãi không áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mãi khác.

Câu hỏi liên quan

- Pin phồng nhưng điện thoại vẫn sử dụng được có cần thay ngay không?

Pin phồng là tình trạng cần được kiểm tra sớm dù điện thoại vẫn hoạt động. Viên pin tăng kích thước có thể làm hở nắp lưng, đẩy màn hình hoặc ảnh hưởng đến các bộ phận xung quanh. Việc này có thể khiến hỏng màn, vỏ máy thậm chí có thể dẫn đến cháy nổ.

- Chương trình Peak To School là gì và dành cho ai?

Peak To School là chương trình ưu đãi mùa tựu trường của FASTCARE. Từ 01/08 đến 31/10/2026, học sinh, sinh viên, giáo viên sẽ được giảm 10% tổng hóa đơn, tối đa 300.000 đồng.