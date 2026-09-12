EvaXinh - nơi những đôi tay vụng về học cách tạo ra cái đẹp

(VTC News) -

Một thập kỷ, một hành trình không đi tắt

Làm đẹp ngày nay không còn là nhu cầu nhất thời mà đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống hiện đại. Không chỉ người trẻ mới ra trường, nhiều người đã đi làm, phụ nữ đã lập gia đình hay chủ cơ sở làm đẹp cũng chọn quay lại học nghề để nâng cao tay nghề hoặc mở rộng dịch vụ.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, người học cần một nền tảng đào tạo bài bản thay vì chỉ dựa vào sở thích nhất thời.

Mười năm trước, khi EvaXinh chỉ là một cơ sở nhỏ với vài phòng học khiêm tốn, ít ai hình dung được rằng thương hiệu này sẽ trở thành một hệ thống đào tạo có mặt tại 5 tỉnh, thành trên cả nước. Hai trụ sở chính tại Hà Nội và TP.HCM giữ vai trò đầu tàu, cùng các chi nhánh tại Hải Phòng, Ninh Bình, Yên Bái, tạo thành một mạng lưới phủ khắp từ Bắc chí Nam.

Điều đáng nói không nằm ở con số 5 cơ sở, mà nằm ở cách EvaXinh chọn con đường phát triển: không đi tắt, không mở ồ ạt để chạy theo lợi nhuận trước mắt. Mỗi cơ sở mới đều phải trải qua một quá trình chuẩn hóa nghiêm ngặt, từ chương trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên đến trang thiết bị thực hành trước khi chính thức đón học viên.

Đó là lý do vì sao, dù đã mở rộng ra nhiều tỉnh thành, chất lượng đào tạo tại EvaXinh vẫn được giữ đồng đều, không có chuyện “cơ sở chính thì tốt, chi nhánh thì kém”.

Học nghề làm đẹp nhưng học cái gì, học như thế nào?

Nhiều người khi nghĩ đến việc học nghề làm đẹp thường hình dung đơn giản: chỉ cần vài buổi thực hành là có thể “ra nghề”.

Nhưng thực tế một người phun xăm không vững tay nghề có thể để lại sẹo vĩnh viễn trên da khách hàng; một người chăm sóc da không hiểu đúng về cơ chế sinh học của làn da có thể khiến tình trạng da khách hàng tệ hơn thay vì cải thiện. Cái đẹp là một lĩnh vực đòi hỏi sự nghiêm túc không kém bất kỳ ngành nghề kỹ thuật nào khác.

Thấu hiểu điều đó, EvaXinh xây dựng chương trình đào tạo đa chuyên ngành với triết lý xuyên suốt: học đi đôi với hành, và hành phải được thực hiện trên khách hàng thật dưới sự giám sát chặt chẽ.

Học viện hiện đào tạo các chuyên ngành: phun xăm thẩm mỹ, chăm sóc da - spa, trang điểm chuyên nghiệp, nối mi, chăm sóc và tạo hình móng, cùng với dưỡng sinh đông y - một lĩnh vực đang dần trở thành xu hướng khi người Việt ngày càng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp theo hướng kết hợp giữa y học cổ truyền và phương pháp hiện đại.

Bên cạnh kỹ thuật chuyên môn, EvaXinh cũng không quên trang bị cho học viên những kỹ năng “mềm nhưng cứng”: khả năng giao tiếp, thấu hiểu tâm lý khách hàng; tư duy vận hành dịch vụ chuyên nghiệp và xây dựng thương hiệu cá nhân. Đây là những yếu tố quyết định ai sẽ trụ lại được lâu dài trong một thị trường vốn đông đúc nhưng khắc nghiệt.

Giảng viên tại EvaXinh là những người đã lăn lộn nhiều năm trong nghề, không chỉ truyền dạy kỹ thuật mà còn cả tâm huyết và trách nhiệm nghề nghiệp - những điều không có trong giáo trình.

Tốt nghiệp không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu được đảm bảo

Trong hành trình học nghề, nỗi lo lớn nhất không phải là học kỹ thuật gì mà là học xong rồi biết đi đâu, về đâu. EvaXinh giải quyết bài toán này bằng cách xây dựng một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ với các thẩm mỹ viện, spa, salon uy tín trong và ngoài nước, biến việc “học xong có việc làm ngay” từ một lời hứa marketing trở thành cam kết thực chất.

100% học viên hoàn thành khóa học được hỗ trợ giới thiệu việc làm. Ngoài chương trình đào tạo trên lớp, EvaXinh còn tạo điều kiện để học viên tham gia các cuộc thi, sự kiện và hoạt động giao lưu chuyên môn.

Tại cuộc thi tay nghề năm 2026, học viên EvaXinh đã ghi dấu ấn ở nhiều bộ môn như makeup, spa, phun thêu thẩm mỹ, nail và chăm sóc da. Những kết quả đạt được là sự ghi nhận cho quá trình luyện tập nghiêm túc của cả học viên lẫn đội ngũ giảng viên.

Với EvaXinh, thành tích là một dấu mốc đáng trân trọng, nhưng sự trưởng thành của học viên sau mỗi trải nghiệm mới là giá trị lâu dài.

EvaXinh không chỉ đặt mục tiêu mở rộng quy mô mà còn hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, cập nhật xu hướng mới và mở rộng hợp tác quốc tế. Sau một thập kỷ, điều đáng tự hào nhất của EvaXinh chính là hàng ngàn đôi tay từng vụng về nay đã trở thành những đôi tay tài hoa, tự tin xây dựng cuộc đời mình.