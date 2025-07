'Em xinh' duy nhất là người Hàn Quốc, từng gây sốt Giọng hát Việt năm 16 tuổi

(VTC News) -

Han Sara là nữ ca sĩ Hàn Quốc duy nhất tham gia vào chương trình Em xinh say hi. Sau 7 tập phát sóng, giọng ca gốc Hàn nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Từng có cơ hội phát triển năng khiếu tại Hàn Quốc, Han Sara có ngoại hình sáng, giọng hát ngọt ngào và khả năng vũ đạo. Cô được xem là đối thủ khá mạnh trong chương trình.

Han Sara được chú ý khi tham gia "Em xinh say hi".

Han Sara sinh năm 2000 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ba mẹ đều là người Hàn, tuy nhiên với mong muốn con gái được trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau, cả gia đình đến Việt Nam định cư khi cô lên 10 tuổi.

Ít ai biết rằng trước khi có mặt tại Em xinh say hi, Han Sara có kinh nghiệm dày dặn tham gia các cuộc thi giải trí ở Việt Nam. Năm 2017, cô gây sốt khi tham gia chương trình Giọng hát Việt khi mới 16 tuổi. Là thí sinh người nước ngoài đầu tiên trong chương trình, cô nhanh chóng gây ấn tượng và được các huấn luyện viên Đông Nhi, Noo Phước Thịnh tranh giành quyết liệt.

Han Sara từng gây sốt "Giọng hát Việt" vào năm 16 tuổi.

Nhờ cuộc thi, nữ ca sĩ trình làng một số dự án âm nhạc như Vì yêu là nhớ, Tớ thích cậu, Đếm cừu… tạo được tiếng vang trên thị trường âm nhạc. Sau đó, cô có quãng thời gian vắng bóng và dần trở lại với với các dự án mới cách đây không lâu.

Năm 2024, Han Sara thông báo trở thành nghệ sĩ độc quyền của công ty giải trí +84 Entertainment. Đây là bước ngoặt cho sự nghiệp của nữ ca sĩ gốc Hàn sau một thời gian im ắng.

Han Sara từng có hai năm không phát hành bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào. Đó không phải là khoảng lặng mà vì cô hết cảm hứng. Đó là khoảng thời gian giọng ca sinh năm 2000 tự thu mình lại giữa những tổn thương vô hình mang tên “bạo lực ngôn từ” và áp lực dư luận.

Ký ức buồn này được Han Sara mở lòng chia sẻ trên sân khấu Em xinh say hi trong tập phát sóng gần đây. Sau màn trình diễn ca khúc I’ll be there ở tập 7, nữ ca sĩ nghẹn ngào bày tỏ trong nước mắt: "Tôi quá khao khát tình yêu của mọi người. Vì muốn được mọi người yêu thương nhiều hơn, đón nhận hơn, tôi bám vào hình ảnh không phải là mình”.

Khoảng thời gian "chinh chiến" cùng hội chị em ở Em xinh say hi giúp Han Sara trở nên dũng cảm hơn, biết biến những tổn thương của mình thành sức mạnh để quay trở lại đầy mạnh mẽ cùng âm nhạc với E.P mang tên Unfrozen.

Dự án gồm nhiều bài hát do chính cô tham gia viết lời, phản ánh chân thực hành trình khám phá bản thân gồm Giống như em, Xinh, Black Rose là 3 ca khúc mà Han Sara vừa bật mí trong E.P - đại diện cho từng chặng cảm xúc, từ tổn thương đến chữa lành.

Điểm đặc biệt trong E.P lần này là sự kết hợp đa dạng, hiện đại nhưng vẫn mang bản sắc riêng: từ ballad sâu lắng trong Có khi nào (cùng Ánh Sáng Aza) đến phong cách trẻ trung, sôi động với Xinh (cùng rapper Cheng).

Han Sara tìm lại lửa nghề khi tham gia "Em xinh say hi".

Sản phẩm mới là tuyên ngôn âm nhạc của Han Sara trong hành trình mới của sự nghiệp. Nữ ca sĩ ở dự án lần này mang màu sắc hoàn toàn khác, đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt: từ nhẹ nhàng, trong sáng sang cá tính, bản lĩnh và trưởng thành.

Dự án hướng đến sự giao thoa giữa nét đẹp truyền thống Việt - Hàn. Song song đó, tinh thần hiện đại của giới trẻ được thể hiện trong âm nhạc.

Ngoài các sản phẩm âm nhạc để cảm ơn người hâm mộ đồng hành trong 8 năm qua, Han Sara xác nhận tổ chức mini concert Unfrozen vào ngày 26/7. Sự kiện đặc biệt này sẽ là dịp để nữ ca sĩ hoài niệm một phần ký ức âm nhạc đã qua, cũng như khẳng định một Han Sara phiên bản mới.