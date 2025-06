'Em xinh' duy nhất đã có chồng, được gọi là 'tần số lạ' của nhạc Việt

(VTC News) -

Em xinh say hi đang là show truyền hình nhận được nhiều chú ý ở thời điểm hiện tại. Sau 4 tập phát sóng, 52Hz là gương mặt được khán giả nhắc đến nhiều, đứng top đầu các bảng xếp hạng yêu thích và mức độ thảo luận trên mạng xã hội.

Trong chương trình, cô được chọn làm đội trưởng do có điểm số cá nhân cao thứ nhì, xếp sau Phương Mỹ Chi. Hàng loạt "em xinh" mong muốn về chung đội với 52Hz. Cô được đánh giá là gương mặt toàn diện, có khả năng hát, rap, nhảy, sáng tác.

Tiết mục Không đau nữa rồi của đội 52Hz trong livestage 2 cũng giành được số điểm cao nhất. Ngoài ra, ca khúc đang được xếp vị trí top 1 trending trên Youtube.

52Hz đang là nhân tố nổi bật trong "Em xinh say hi".

52Hz tên thật là Trần Thị Phương Thảo, sinh năm 1999 tại Hải Phòng. Cô xuất thân trong gia đình có mẹ là giáo viên âm nhạc cùng anh trai là nhà sản xuất nhạc nổi tiếng Đoàn Minh Vũ.

Nữ ca sĩ từng mơ làm cô giáo. Tuy nhiên khi gặp bạn trai là rapper Rio, cô được truyền cảm hứng sáng tác, sau đó rẽ hướng làm ca sĩ.

Nói về nghệ danh đặc biệt của mình, nữ ca sĩ lấy cảm hứng từ loài cá voi phát ra tần số 52Hz, được giới khoa học gọi là "cá voi cô độc nhất hành tinh". Thậm chí, chú cá voi này từng là nguồn cảm hứng cho phim tài liệu The Loneliest Whale: The Search for 52 của đạo diễn Joshua Zeman.

Cô cho biết bản thân từng có thời gian bị tách biệt với môi trường xung quanh, nói ra suy nghĩ nhưng không ai quan tâm, dẫn đến tự ti, khép kín. Nữ ca sĩ mong âm nhạc của mình như một cái ôm ấm áp dành cho rất nhiều người gặp áp lực, căng thẳng với cuộc sống hiện đại.

"Tôi tin sẽ có người nghe mình nếu làm nghề nghiêm túc, đặt cảm xúc thành thật lên trên hết", cô nói.

52Hz được đánh giá là "tần số lạ" của nhạc Việt.

Thời gian qua, 52Hz và Rio cho ra mắt một loạt các sản phẩm âm nhạc chất lượng như Đợi, Now she don't, Mê cung tình yêu, Tan...

Cô bộc lộ cá tính âm nhạc riêng biệt, khả năng viết lời chỉn chu và cách kể chuyện qua những nốt nhạc thu hút người nghe. Đặc biệt, giọng hát của 52Hz cũng rất đặc biệt, thậm chí còn được gọi với danh xưng "Billie Eilish Việt Nam".

Đáng chú ý, 52Hz cũng là nghệ sĩ duy nhất đã kết hôn trong Em xinh say hi. Ông xã của 52Hz là rapper, nhà sản xuất âm nhạc Rio. Cả hai bên nhau, hỗ trợ suốt 6 năm.

Tháng 4/2025, cặp đôi đã tổ chức đám cưới. Họ gây bất ngờ bởi thời gian từ cầu hôn đến lễ đường chỉ vỏn vẹn 1 ngày.

Trong chương trình, 52Hz cũng hài hước kể rằng ngay sau ngày cưới, hai vợ chồng đã ngay lập tức vào phòng thu làm việc chứ không tranh thủ nghỉ ngơi.

52Hz và ông xã Rio.

Nói về ông xã, 52Hz không ngại dành sự tự hào chân thành. Cô nàng khẳng định nếu không có Rio sẽ không có 52Hz trong âm nhạc. Cô cho biết ông xã luôn ủng hộ cô trên con đường "được là chính mình". Anh thường là người nghe các câu rap đầu tiên của vợ và cho cô lời khuyên.

Suốt những năm qua, 52Hz và Rio đã cùng nhau ra mắt những sản phẩm chất lượng, được khán giả yêu thích. Rio đứng sau những bản phối giúp vợ làm bật nên chất giọng đặc trưng.

Hiện tại, 52Hz được giới chuyên môn, người hâm mộ đánh giá là "tần số thú vị" của Em xinh say hi, hứa hẹn bùng nổ nhiều hơn trong các tập tiếp theo.