Thời tóc dài điệu đà ít ai biết của giọng ca cá tính nhất 'Em xinh say hi'

(VTC News) -

Trong dàn Em xinh say hi mùa 1, Tiên Tiên ngay từ đầu đã là nhân tố độc đáo nhất chương trình. Không chỉ bởi ngoại hình, phong cách cá nhân, nữ ca sĩ còn sở hữu tài năng khiến ai cũng muốn hợp tác khi có thể sáng tác, sản xuất nhạc... Tiên Tiên đã thể hiện thực lực nổi trội trong suốt những vòng thi.

Tiên Tiên là "em xinh" có ngoại hình cá tính nhất chương trình.

Với mái tóc xù mì đặc trưng cùng gu ăn mặc cá tính, Tiên Tiên cũng là cái tên trong danh sách những cô nàng cá tính nhất của Vbiz. Ít ai biết trước khi thay đổi phong cách như hiện tại, Tiên Tiên cũng từng rất nữ tính, điệu đà.

Thời điểm tham gia Giọng hát Việt 2013, Tiên Tiên để tóc dài, nhuộm vàng cùng gu ăn mặc nữ tính. Lúc này, nữ ca sĩ lấy tên thật Thủy Tiên để đến với cuộc thi hát. Sở hữu giọng hát lạ nhưng Tiên Tiên không đạt thành tích cao, phải dừng chân ở vòng đối đầu tại cuộc thi này.

Thời để tóc dài ít ai biết của Tiên Tiên.

Tuy nhiên việc bị loại sớm tại cuộc thi cũng được xem là điều may mắn để Tiên Tiên nỗ lực, cho ra đời nhiều bản hit đình đám như Giữ em đi, My Everything, Say You Do...

Trở thành "hiện tượng âm nhạc" qua những bài hát truyền được cảm hứng cho hàng triệu người nghe, Tiên Tiên dần xây dựng hình tượng của một cô gái tomboy, cá tính. Dù "lột xác" hoàn toàn về ngoại hình, song giọng ca sinh năm 1991 vẫn giữ tính cách vui vẻ, đáng yêu.

Tiên Tiên nữ tính thời điểm thi "Giọng hát Việt 2013".

Khi đến với Em xinh say hi, Tiên Tiên từng tiết lộ cảm thấy khá ngại bởi ngoại hình không được "xinh" như những đồng nghiệp trong chương trình. Nữ ca sĩ nói rằng sẽ dùng âm nhạc của mình để bù đắp lại phần ngoại hình.

Cùng tham gia chương trình, Phương Mỹ Chi nhận định rằng sự xinh đẹp không chỉ từ vẻ ngoài mà còn từ bên trong tâm hồn, và có nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn mà phải theo dõi chương trình, khán giả mới thấy được.

Bên cạnh ngoại hình ấn tượng, Tiên Tiên cũng sở hữu giọng hát lạ, cuốn hút. Ngoài ra, cô còn nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng nhờ cách dẫn dắt đội tinh tế và khéo léo với vai trò đội trưởng. Nhiều khán giả đánh giá cao việc nữ ca sĩ không tận dụng vị trí đội trưởng để chiếm nhiều phần hát hơn mà ngược lại, chỉ đảm nhận một phần nhỏ trong ca khúc.

Sau những màn thể hiện ấn tượng trong Em xinh say hi, nhiều khán giả tin rằng cô sẽ là "gà chiến" đáng gờm, tiếp tục tạo ra những tiết mục bùng nổ, lan truyền mạnh trong các tập tiếp theo.