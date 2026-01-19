Đường trục phía Nam tăng tốc, chuẩn bị thông xe thêm 7km dịp Tết Nguyên đán

Dự án đường trục phía Nam Hà Nội có tổng chiều dài 41,5km, được khởi công từ năm 2008 với kỳ vọng trở thành tuyến giao thông huyết mạch, kết nối khu vực nội đô với không gian phát triển phía Nam Thủ đô. Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2014. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án đã kéo dài nhiều năm và phải triển khai theo từng giai đoạn.