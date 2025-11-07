Đường sắt bị sạt lở do bão Kalmaegi, nhiều chuyến tàu dừng khai thác

(VTC News) -

Tổng Công ty Đường sắt cho biết, mưa to và gió lớn trên khu vực từ Quảng Ngãi đến Tuy Hòa đã làm một số đoạn đường sắt bị hư hỏng, gây gián đoạn chạy tàu. Vì thế trong ngày 7/11, ngành đường sắt phải tổ chức chuyển tải hành khách trên các chuyến tàu đi qua khu vực, từ ga Tuy Hòa (Đắc Lắk) đến ga Diêu Trì (Gia Lai). Dự kiến trong hôm nay sẽ tổ chức chuyển tải khoảng 1.500 khách.

Nhiều chuyến tàu bị đình trệ do ảnh hưởng bão số 13.

Cùng với đó, hành khách trong khu vực bị ảnh hưởng của cơn bão số 13 có thể trả vé không mất phí. Cụ thể, hành khách có vé đi các mác tàu số chẵn đi qua ga Tuy Hòa, hành khách có vé đi các mác tàu số lẻ đi qua ga Diêu Trì các ngày 7 và 8/11/2025. Lưu ý, thời gian trả trước giờ tàu chạy ghi trên vé.

Nhiều đoạn đường sắt bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau bão số 13.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng công ty đường sắt, cơn bão Kalmaegi gây thiệt hại nặng nề cho kết cấu hạ tầng đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM. Trong đó, tại km 1136+850 thuộc khu gian Phước Lãnh - Vân Canh gặp sự cố nghiêm trọng nhất với chiều sâu trung bình khoảng 9m.

Ngoài ra, nhiều đoạn đường sắt bị trôi nền đá, cây đổ nằm chắn ngang, gẫy cột tín hiệu, mất điện lưới quốc gia dẫn đến mất liên lạc điều độ, nhiều thiết bị thông tin tín hiệu tê liệt do ngập nước…

Hiện ngành đường sắt đang khẩn trương khắc phục các vị trí sạt lở. Do đường bị trôi nền sâu và nước chảy mạnh, việc sửa chữa, khôi phục đường sắt sẽ phụ thuộc vào diễn biến thời tiết và khả năng thu nước, vì vậy chưa có thời điểm thông tuyến chính thức.

Nhiều hành khách được chuyển sang đi ô tô.

Trước đó, vào tối ngày 6/11, ngành đường sắt đã phát đi thông báo ngừng chạy tàu SE5/SE6 xuất phát ga Hà Nội/Sài Gòn và SE21/SE22 xuất phát ga Đà Nẵng/Sài Gòn ngày 7/11. Hành khách có vé các tàu ngừng chạy làm thủ tục trả vé không mất phí tại nhà ga đường sắt, thời gian trả vé không quá 30 ngày, tính từ ngày đi tàu ghi trên vé.