Đường sắt có thể giảm lịch chạy tàu để tránh bão số 1

Theo đó, để chủ động ứng phó với tình hình mưa, lũ có thể xảy ra trong những ngày tới, Cục Đường sắt Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch khai thác để giảm số lượng các chuyến tàu chạy qua hoặc dừng đỗ ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đồng thời xây dựng phương án bảo quản hàng hóa, vận chuyển vật tư dự phòng, chuyển tải hành khách, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng y tế trong trường hợp phải ngừng tàu do mưa lũ gây ra.

Cục Đường sắt Việt Nam yêu cầu các đơn vị sẵn sàng ứng phó với bão số 1.

Đặc biệt, Tổng công Đường sắt Việt Nam và các Công ty CP đường sắt, Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt phải kiểm tra các công trình, vị trí xung yếu có nguy cơ mất an toàn do mưa, lũ gây ra và gia cố đảm bảo an toàn chạy tàu.

Nghiêm túc tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: Cầu, hầm, đường yếu, dễ bị ngập nước; các công trình thông tin tín hiệu đường sắt, đảm bảo thông tin thông suốt, phục vụ an toàn chạy tàu; khu vực hay xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc, đá rơi, đất sụt, các khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước...

Ngoài ra, các đơn vị chủ động tập trung vật tư, thiết bị và nhân lực sẵn sàng khắc phục hậu quả mưa, lũ và đảm bảo giao thông thông suốt. Phải đảm bảo an toàn cho người, thiết bị thi công, cho các hạng mục công trình khi bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ. Trong đó, cần đặc biệt chú ý các công trình ở miền núi hay có lũ đột xuất.

Sáng nay 11/6, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 (tên quốc tế là Wutip), cơn bão đầu tiên trên Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2025.

Cường độ bão mạnh cấp 8, cách quần đảo Hoàng Sa 220km về phía Đông Đông Nam. Dự báo bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, hướng về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Lúc 7h, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, có thể mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Khoảng 7h ngày 13/6, bão số 1 trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) và đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km, khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Khu vực chịu ảnh hưởng: Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển phía Đông khu vực vịnh Bắc Bộ.

Đến 7h ngày 14/6, bão số 1 trên vùng biển phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), tiếp tục đổi hướng, di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 5-10km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, sau đổi hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20km.