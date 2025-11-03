Đường sắt điều hàng loạt tàu trấn giữ cầu Bạch Hổ, Dã Viên ở Huế

(VTC News) -

Thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, lúc 14h10 ngày 3/11, nước đã chạm đáy cầu Bạch Hổ và cầu Dã Viên.

Trước tình hình nước lũ dâng cao, ngành đường sắt xin lệnh phong tỏa khu Huế - Văn Xá để đẩy đoàn xe 18 toa, trong đó 11 toa xe chở phân lân, 7 toa xe chở đá hộc lên cầu Bạch Hổ; 7 toa xe chở đá hộc lên cầu Dã Viên, tổng trọng tải hàng nặng hơn 474,6 tấn để ra trấn giữ, đảm bảo sự ổn định cho cầu.

Ngành đường sắt điều tàu ra trấn giữ cầu Bạch Hổ và Dã Viên (Huế).

Để đảm bảo an toàn, ngành đường sắt cũng tạm ngừng các mác tàu SE1/2 xuất phát tại ga Hà Nội/Sài Gòn và SE19/20 xuất phát tại ga Hà Nội/Đà Nẵng ngày 3/11.

Đây là lần thứ ba trong tuần ngành đường sắt điều tàu gia tải cho cầu.

Trước đó, ngày 29/10, ngành đường sắt đã điều hai đoàn tàu chở đá đến gia tải, chống trôi cầu đường sắt Bạch Hổ và Dã Viên do nước lũ sông Hương dâng cao trở lại. Cùng với đó, ngành đường sắt tổ chức các kíp trực theo dõi sát mọi động thái của cầu cũng như mực nước, báo cáo định kỳ một tiếng một lần lên cấp quản lý. Xe máy, xe thô sơ bị cấm đi qua cầu.

Hai cầu đường sắt nằm trên tuyến huyết mạch Bắc Nam, được người Pháp xây dựng từ năm 1908. Đoạn phía bắc dài hơn 300 m, được gọi cầu Bạch Hổ, đoạn phía nam dài hơn 102 m là cầu Dã Viên.

Hiện mực nước trên các sông ở Huế và Đà Nẵng tiếp tục lên khiến hai địa phương này tái diễn ngập lụt, người dân vẫn quay cuồng chống chọi với lũ dữ. Đây là lần thứ ba trong hơn 1 tuần qua, nước lũ lên trở lại trên 4 m ở TP Huế, tình hình ngập lụt dự báo còn diễn biến phức tạp khi bão Kalmaegi sắp đi vào Biển Đông.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế, trong 24 giờ qua, khu vực này mưa rất to, vùng núi mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ 8h ngày 2/11 đến 8h ngày 3/11 phổ biến 100- 200 mm, có nơi trên 200 mm; các xã A Lưới 1-5, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc dao động 250-500 mm.

Lượng nước đổ về lớn khiến mực nước các sông tăng nhanh. Mực nước lúc 10h ngày 3/11 trên sông Hương tại trạm Kim Long 4,27 m, trên mức báo động (BĐ) 3 0,77 m (BĐ3 tại Kim Long là 3,5 m); sông Bồ tại trạm Phú Ốc 4,96 m, trên BĐ3 0,46 m (BĐ3 tại Phú Ốc là 4,5 m).

Dự báo trong chiều và đêm nay 3/11, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long khả năng lên mức 4,5 m lúc 13h (lớn hơn BĐ3 1 m), khả năng lên mức 4,8 m lúc 19h (vượt BĐ3 1,3 m).

Lúc 13h, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc có thể lên 5,1 m (lớn hơn BĐ3 0,6 m) và khả năng lên mức 5,2 m lúc 19h (vượt BĐ3 0,7m). Nước lũ ở khu vực này khả năng tiếp tục lên cao.

Mực nước trên sông Truồi, sông Ô Lâu và các sông khác đang dao động ở mức cao, gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở, trượt lở đất.

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) cũng đang lên; hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống.

Từ nay đến 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ2 - BĐ3, có sông trên BĐ3.