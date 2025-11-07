Gia Lai tan hoang sau bão Kalmaegi: Nhà tốc mái đổ sập, cây bật gốc hàng loạt

Hiện trường ghi nhận phố biển Quy Nhơn (Gia Lai) tan hoang sau khi cơn bão Kalmaeagi đi qua.

Ghi nhận sáng 7/11, sau khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) đi qua, các phường tại Quy Nhơn (Gia Lai) là khung cảnh tan hoang, vỡ nát.

Từ khu chung cư cao cấp, đến khu nhà ở xã hội, phòng trọ đều chung tình trạng trần nhà nứt toác, nham nhở, mọi hệ thống đều bị gió quật tơi tả, biến dạng.

Bên trong những ngôi nhà tại trung tâm Quy Nhơn, các ô cửa kính bị gió đánh vỡ nát, các khung nhôm sắt cũng không chịu nổi sức gió của cơn bão số 13.

Trên các tuyến đường trung tâm Quy Nhơn, nhiều nhà hàng, quán cà phê sụp đổ hoàn toàn.

Những chiếc ô tô đậu ngoài trời bị bão đánh va vào nhau, các ô kính xe vỡ vụn, thậm chí có ô tô bị bão Kalmaegi thổi lật.

Tất cả các tuyến đường chính đều trong tình trạng ngổn ngang, toàn bộ biển hiệu trang trí hầu như đổ sập.

Hiện chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và người dân Quy Nhơn đang tích cực khắc phục hậu quả sau cơn bão số 13 tàn phá.

Cơn bão số 13 (Kalmaegi) được xem là cơn bão lớn nhất từ trước đến nay đổ bộ vào phía đông tỉnh Gia Lai (địa phận tỉnh Bình Định cũ). Sức tàn phá của cơn bão đều nằm ngoài sức tưởng tượng của người dân.

Sáng 7/11, phố biển Quy Nhơn vẫn đang trong tình trạng mất điện, mất nước và mất sóng viễn thông.

Theo báo cáo từ các địa phương, đến 5h sáng 07/11, sơ bộ thiệt hại trên địa bàn tỉnh Gia Lai về người có 1 người chết (bà Nguyễn Thị Gia, 60 tuổi, địa chỉ 27/14 đường Đô Đốc Bảo, Tổ dân phố Mỹ Hòa, phường An Nhơn; do sập mái nhà phía sau); 2 người bị thương (phường Quy Nhơn 1, phường An Nhơn 1);

Về tài sản có 43 ngôi nhà sập, 2.282 ngôi nhà tốc mái; 1 thuyền bị chìm; 3 điểm giao thông bị sạt lở (xã An Vinh).

Tại Hoài Nhơn Bắc, nước biển dâng làm ngập các hộ dân ven biển, chiều sâu ngập từ 10cm đến 40cm; có nơi ngập từ 50cm đến 80cm. Hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết. Nhiều trụ điện, cây xanh đổ ngã; pano, bảng hiệu, cửa kính hư hỏng nặng.

Trên toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng; liên lạc bị chia cắt; đến thời điểm báo cáo vẫn chưa khắc phục được.

Ban đầu ước tính thiệt hại khoảng 80,2 tỷ đồng. Nhiều địa phương vẫn chưa thống kê số liệu thiệt hại do liên lạc bị chia cắt. Số liệu thiệt hại tiếp tục được các địa phương kiểm tra và cập nhật.