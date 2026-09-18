Đừng mua keo 502 Con Voi Xanh nếu chưa biết 5 dấu hiệu này

(VTC News) -

Bạn đã mua đúng keo dán Thuận Phong hay chưa?

Với một sản phẩm quen thuộc như keo 502, người mua rất dễ gặp phải các mặt hàng có bao bì na ná nhau nếu không nhìn kỹ. Dùng không đúng sản phẩm chất lượng, keo thường gặp tình trạng dán kém dính, dễ bong tróc hoặc nhanh chết keo. Điều này không chỉ gây gián đoạn công việc của thợ mà còn tạo cảm giác bất tiện cho người tiêu dùng.

Việc Thuận Phong chuẩn hóa lại bao bì chính là cách bảo vệ quyền lợi người mua, giúp mọi người nhận ra hàng thật. Đây không phải là thương hiệu mới hay sản phẩm mới mà vẫn là keo 502 Con Voi Xanh do Keo dán Thuận Phong sản xuất suốt hơn 30 năm qua. Công thức keo, tiêu chuẩn sản xuất và độ dính dẻo dai vẫn giữ nguyên bản từ trước đến nay.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của Keo dán Thuận Phong.

5 chi tiết nhận diện hàng chính hãng trên bao bì mới

Khi làm lại bao bì, Thuận Phong vẫn giữ nguyên hai hình ảnh quen thuộc đã gắn bó hơn 3 thập kỷ: chân dung người phụ nữ (vợ nhà sáng lập) và biểu tượng Con Voi Xanh. Điểm khác biệt là các thông tin thương hiệu được căn chỉnh ngay ngắn, in ấn rõ nét hơn để người mua đối chiếu.

Người mua chỉ cần nhớ kỹ 5 chi tiết trên vỏ chai mới là cụm logo AID.BOND; tên thương hiệu THUẬN PHONG và cụm logo 502 có hình người phụ nữ Thuận Phong; tên gọi và hình ảnh Con Voi Xanh; hình logo chữ S màu đỏ, nền vàng, viền đỏ bên trong có chữ “Keo Dán Thuận Phong”.

Chỉ cần đúng 5 chi tiết này, người mua hoàn toàn an tâm mình đã cầm trên tay chai keo Thuận Phong chính hãng.

5 chi tiết cốt lõi giúp người tiêu dùng chọn đúng Keo dán Thuận Phong chính hãng.

Cam kết giữ vững từ Keo dán Thuận Phong

Bao bì có thể làm lại cho rõ ràng, dễ nhìn, còn chất keo bên trong phải dán chắc thì người làm nghề mới tin dùng. Thuận Phong khẳng định và cam kết giữ đúng 100% công thức keo. Việc thay đổi diện mạo bên ngoài chỉ nhằm nâng cao tính minh bạch, giúp người mua dễ phân biệt hàng thật, hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến hiệu quả dán hay trải nghiệm sử dụng thực tế.

Khi ra tiệm tạp hóa, đại lý hay cửa hàng đồ điện nước, người tiêu dùng nên bỏ ra 3 giây kiểm tra kỹ 5 dấu hiệu trên. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về câu chuyện thương hiệu Keo dán Thuận Phong tại đây.

Chỉ cần dành vài giây quan sát 5 chi tiết nhận diện mới, người tiêu dùng không chỉ chọn đúng sản phẩm chất lượng thật mà còn đồng hành cùng một thương hiệu Việt luôn giữ trọn chữ “Tín” suốt hơn 30 năm qua: Keo Con Voi Xanh chính là Keo dán Thuận Phong.