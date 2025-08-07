Biến động điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP.HCM những năm gần đây

(VTC News) -

Dưới đây là biến động điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM 3 năm gần đây:

Năm nay, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM tuyển 5.550 sinh viên. Trong số này, 1-5% chỉ tiêu dành để xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Còn lại, trường tuyển bằng phương thức kết hợp, với 5 nhóm: thí sinh có hoặc không có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM; tốt nghiệp THPT nước ngoài; có chứng chỉ bài thi chuẩn hóa quốc tế (SAT, ACT); thí sinh chương trình chuyển tiếp quốc tế hoặc liên kết cử nhân với Đại học Công nghệ Sydney.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng đào tạo trường, trong cuộc đua cạnh tranh với các trường top đầu, trường Đại học Bách khoa không biến động nhiều, bởi dành 95-99% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển tổng hợp, với mức điểm sàn là 50 điểm (trên thang điểm 100).

Tuy nhiên năm nay do cần điều chỉnh công thức tính điểm xét tuyển, nên theo ông Thắng khả năng điểm chuẩn của trường có thể giảm nhẹ, với các ngành đào tạo có điểm đầu vào ở mức trung bình trong các năm trước.

Với các ngành học hot, thu hút nhiều thí sinh như Khoa học Máy tính; Kỹ thuật Máy tính; Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng;.... vị chuyên gia này đưa ra dự báo điểm chuẩn khả năng vẫn giữ mức ổn định, không giảm nhiều.

"Dù quy đổi theo thang điểm 90 hay 100 thì lượng thí sinh giỏi vẫn tập trung vào các ngành này, điểm xét tuyển đều ở mức rất cao. Do đó, điểm chuẩn khó thể giảm như các ngành khác", PGS.TS Bùi Hoài Thắng lý giải.