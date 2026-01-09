Du khách đến Đà Lạt ngắm Mai Anh Đào được cưỡi ngựa, uống cà phê miễn phí

(VTC News) -

Sáng 9/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin tổ chức Lễ hội hoa Mai Anh Đào – Đà Lạt xuân 2026. Đây là lễ hội hoa Mai Anh Đào đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng sau khi hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng - Bình Thuận - Đắk Nông.

Du khách rạng rỡ check-in hoa Mai Anh Đào tại đồi chè Cầu Đất.

Lễ hội hoa Mai Anh Đào - Đà Lạt xuân 2026 với chủ đề “Mai Anh Đào Đà Lạt - Hội tụ sắc xuân” do UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt chủ trì, phối hợp với UBND các phường Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan tổ chức.

Bà Phan Thị Xuân Thảo - Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết lễ hội không chỉ tôn vinh vẻ đẹp đặc trưng của hoa Mai Anh Đào - loài hoa biểu trưng cho mùa xuân Đà Lạt, mà còn kể lại câu chuyện dài về sự gắn bó giữa loài hoa đặc trưng này với lịch sử hình thành và bản sắc của vùng đất cao nguyên.

Nữ du khách đắm chìm trong không gian rợp bóng Mai Anh Đào.

“Thông qua lễ hội này, chúng tôi muốn hướng đến khắc họa hoa Mai anh đào như một “biểu tượng” của Đà Lạt, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện cùng với chiều sâu văn hóa, lịch sử và con người. Từ đó khơi gợi niềm tự hào của người dân địa phương, tạo nên sức hút đặc biệt với du khách trong hành trình khám phá Đà Lạt mỗi độ xuân về.

Lễ hội được xây dựng như một chuỗi sự kiện trải nghiệm tổng hợp, kết hợp hài hòa giữa du lịch, văn hóa, nghệ thuật và đời sống cộng đồng tại địa phương. Trong khuôn khổ Lễ hội Mai anh Đào – Đà Lạt xuân 2026, người dân, du khách sẽ được thoải mái uống cà phê miễn phí ngắm hoa, bắn cung, cưỡi ngựa. Bên cạnh đó, lễ hội còn là dịp để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương như nông sản, sản phẩm OCOP, trà, cà phê, rượu vang và quà lưu niệm mang bản sắc Đà Lạt”, bà Thảo chia sẻ.

Mùa Mai Anh Đào nở là mùa đẹp nhất trong năm ở Đà Lạt.

Bà Thảo cũng cho biết, ngoài chương trình nghệ thuật đặc sắc trong lễ khai mạc vào 19h tối ngày 16/1, lễ hội còn có hoạt động trồng cây “Rực rỡ mùa xuân Đà Lạt cùng hoa Mai Anh Đào” tại bán đảo Bích Câu; các không gian trải nghiệm gắn với hoạt động sáng tạo nghệ thuật trên đường Trần Hưng Đạo; uống cà phê miễn phí ngắm hoa Mai anh đào tại Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm...

Theo kế hoạch, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 15/1 đến ngày 5/2, tập trung cao điểm vào thời điểm hoa Mai Anh Đào nở rộ, với chuỗi hoạt động phong phú trải rộng trên nhiều không gian: từ trung tâm đến các vùng phụ cận như Cầu Đất, Hồ Tuyền Lâm, Lang Biang, Cam Ly… Các chương trình nghệ thuật, trải nghiệm sáng tạo, trồng cây xanh, quảng bá sản phẩm đặc trưng, giao lưu văn hóa cộng đồng sẽ cùng nhau tạo nên một bức tranh mùa xuân sinh động, giàu bản sắc và đầy cảm xúc.

“Lễ hội năm nay được xây dựng theo định hướng lễ hội mở – lễ hội cộng đồng, lấy người dân, doanh nghiệp và du khách làm trung tâm. Đồng thời, hạn chế sân khấu hóa, tăng các hoạt động trải nghiệm trong không gian tự nhiên, trên những cung đường, triền đồi, khu du lịch gắn với hoa Mai Anh Đào.

Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch mùa xuân, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách khi đến với Đà Lạt – Lâm Đồng”, lãnh đạo Sở Văn hóa”, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.