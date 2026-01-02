Lạc bước giữa rừng mai anh đào miền biên cương

Những ngày này, con đường dẫn lên Đồn Biên phòng Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) như khoác lên mình tấm áo hồng rực rỡ.
Hoa mai anh đào bung nở khắp lối vào, từ cổng đồn cho đến những hàng cây hai bên đường, khiến bất cứ ai đặt chân đến đều phải dừng lại để chiêm ngưỡng và lưu lại khoảnh khắc rực rỡ giữa cao nguyên đá.
Mai anh đào được trồng trong khuôn viên đồn từ năm 2010, với khoảng 7 cây, nổi bật nhất là những cây nằm ngay trước cổng.
Cành hoa thấp, tỏa ra ngang tầm mắt, khiến du khách có cảm giác như lạc vào rừng hoa ngay giữa không gian biên cương.
Theo người dân địa phương, mùa hoa kéo dài từ tháng 11 Âm lịch đến hết tháng Chạp, nhưng thời điểm đẹp nhất chỉ khoảng hai tuần kể từ khi nở. Lúc này hoa còn căng mọng và lá non chưa xuất hiện.
Mai anh đào ở Lũng Cú không chỉ là điểm check-in hấp dẫn mà còn là một phần trải nghiệm du lịch độc đáo của Tuyên Quang.
Bên cạnh mùa hoa tam giác mạch và cải vàng, sắc hồng của mai anh đào đã trở thành
"đặc sản" cuối năm, thu hút khách gần xa.
Một số điểm khác như Lô Lô Chải, Thèn Pả hay Dinh thự họ Vương cũng ghi nhận hoa nở muộn hơn, nhưng rực rỡ không kém, kéo dài tới gần Tết Âm lịch.
“Mình không nghĩ rằng giữa núi đá khô cằn lại có thể bắt gặp một rừng hoa dịu dàng đến vậy. Đứng dưới tán hoa, hít hà mùi sương núi, tôi cảm giác như đang đi lạc vào một thế giới khác, rất bình yên”, chị Lan Hương, một du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
“Chúng tôi xuất phát từ sáng sớm để tránh đông, nhưng khi tới nơi, khu vực đã đông kín người. Cành hoa thấp vừa tầm khiến ai cũng thích thú chụp ảnh, cảm giác như được bao quanh bởi hoa hồng, thật khó quên”, bạn Ngọc Anh, ở Thái Nguyên nói.
Dưới ánh nắng dịu nhẹ buổi sáng, những cành hoa rũ xuống, nổi bật trên nền núi đá và lớp sương mờ.
Rừng mai anh đào trước cổng Đồn Biên phòng Lũng Cú bung nở rực rỡ mang theo tín hiệu của một mùa xuân sớm đang gõ cửa vùng cao.
