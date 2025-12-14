Ngắm đồi hoa mai anh đào nổi tiếng Sa Pa nở rộ mùa cuối, trước khi bị di dời

Có mặt tại đồi chè từ sáng sớm, chị Mai Phương (du khách đến từ Hà Nội) cho biết đã lên Sa Pa từ tối hôm trước để kịp đón bình minh giữa mùa hoa. “Tôi từng đến đây vài lần nhưng năm nay hoa nở rất dày và đều. Dậy sớm trong cái lạnh, đứng giữa đồi chè ngắm hoa hồng phủ kín triền đồi là trải nghiệm rất đáng nhớ. Nghe nói đây là mùa hoa cuối, tôi càng muốn lưu lại thật nhiều hình ảnh”, chị Phương chia sẻ.