Ngắm Đà Lạt xưa và nay

Đà Lạt (Lâm Đồng) được tạo hóa ban tặng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, khí hậu mát mẻ quanh năm. Đối với những ai yêu Đà Lạt, nơi này đúng là thiên đường hạ giới: nắng vàng dịu êm, hoa tươi khoe sắc... Trong ký ức của nhiều người, Đà Lạt mang trong mình một phong thái rất dịu êm, nhẹ nhàng và lãng mạn. Ta có thể thấy điều này thông qua những tấm ảnh được chụp cách đây hơn nửa thế kỷ. Đây là khung cảnh của chợ Đà Lạt (1970) rất đẹp, không gian thoáng mát, xanh tươi. Có thể thấy, không gian lúc này rất thoáng đãng làm nổi bật kiến trúc của chợ Đà Lạt rất nhiều. Ảnh: Bill Robie
Cũng khung cảnh chợ Đà Lạt nhưng không gian hoàn toàn khác xưa bởi nhà cửa, hàng quán mọc lên chi chít. Những khối bê tông vô hồn, lạnh lẽo bao phủ mọi nẻo đường. Ảnh: THIÊN TRANG
Hồ Xuân Hương và nhà Thủy Tạ những năm 1970. Từ trên cao, có thể nhìn thấy bao quát cả 1 vùng rộng lớn và thấy rõ nhà thờ Con Gà ở phía xa. Ảnh: Bill Robie
Cũng không gian này nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Nhà cửa mọc lên khắp nơi chật kín. Thật khó nhận ra nhà thờ Con Gà nằm vị trí nào. Ảnh: THIÊN TRANG
Không gian đầy thơ mộng nhìn từ Trường Cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt những năm 1970 nhìn về hồ Xuân Hương với những đồi thông xanh bát ngát ôm ấp phố núi. Ảnh: Bill Robie
Hiện nay là nhà ôm nhà Ảnh: THIÊN TRANG
Những năm 1960, Đà Lạt vẫn còn hoang sơ. Sáng sớm, màn sương vẫn còn lãng đãng phủ nhẹ lên mặt hồ Xuân Hương. Đoàn người đi bộ gánh củi đi dọc theo hồ Xuân Hương để ra đến chợ bán. Khung cảnh rất nên thơ. Ảnh: facebook Người Đà Lạt và THIÊN TRANG
Nhiều người Đà Lạt vẫn thường nói vui: mọi con đường ở Đà Lạt đều đổ về hồ Xuân Hương. Ngày trước, đây là nơi cung cấp nước chính cho người dân ở đây. Đà Lạt có nguồn gốc từ tên gọi địa phương Đạ Lạch, mang ý nghĩa là "suối của người Lạch", là tên gọi của dòng Suối Cam Ly. Theo ngôn ngữ của người K'ho (người bản địa), "Đạ" có nghĩa là nước, suối, còn "Lạch" là tên của một bộ tộc người K'ho sinh sống tại đây. Có thể thấy, hồ Xuân Hương ngày trước và bây giờ khác nhau rõ rệt khi cây cối ngày một ít đi nhường chỗ cho nhà cửa, vườn tược. Ảnh: Facebook Người Đà Lạt và THIÊN TRANG
Cầu ông Đạo là con đường chính dẫn vào khu Hòa Bình và chợ Đà Lạt. Trải qua bao nhiêu năm, cây cầy này vẫn bền Bỉ nằm cạnh hồ Xuân Hương như đôi tình nhân. Ảnh: Facebook Người Đà Lạt và THIÊN TRANG
Trường Phan Chu Trinh ngày trước giờ là khách sạn La Sapinette. Ảnh: Facebook Người Đà Lạt và THIÊN TRANG
Nhà thờ Con Gà ngày trước được bao phủ rất nhiều cây xanh, vườn tược. Nay diện tích cây xanh đã được thu hẹp đáng kể. Ảnh: Facebook Người Đà Lạt và THIÊN TRANG
Cà phê Tùng thanh lịch ngày nào và hiện tại. Anh Nguyễn Thanh Tùng (du khách TP.HCM) cho biết: "Tôi vẫn thường đến đây để được chìm đắm trong hoài niệm. Tôi biết quán cà phê này từ lâu nên mỗi lần lên Đà Lạt là lại đến. Đây có thể xem là một chứng nhân lịch sử của Đà Lạt". Ảnh: Facebook Người Đà Lạt và THIÊN TRANG
Khu Hòa Bình vẫn là nơi tấp nập nhất của Đà Lạt từ xưa đến nay. Có những nếp nhà vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu đặc trưng kiến trúc Pháp. Ảnh: Facebook Người Đà Lạt và THIÊN TRANG
Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt xưa và nay. Ảnh: Facebook Người Đà Lạt và THIÊN TRANG
Đà Lạt ngày trước có những tuyến đường rộng thênh thang. Nhiều người có thể rảo bước dạo quanh trên những cung đường này tạo nên khung cảnh nên thơ, lãng mạn. Đường Nguyễn Chí Thanh ngày trước giờ là khu phố nhộn nhịp với những khách sạn nằm sát nhau. Ảnh: Facebook Người Đà Lạt và THIÊN TRANG
Đà Lạt xưa là sứ sở sương mù, sương giăng khắp nơi nhiều nhất và rõ rệt nhất vào khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 10, hoặc trong mùa đông lạnh giá (tháng 12 – tháng 2). Ngày nay, cũng góc cầu ông Đạo nhưng cảnh thiên nhiên đã khác đi ít nhiều . Ảnh: Facebook Người Đà Lạt và THIÊN TRANG
Một góc đường Phan Đình Phùng xưa và nay. Ảnh: Facebook Người Đà Lạt và THIÊN TRANG
Cầu chữ Y trên Hồ Xuân Hương. Ảnh: Facebook Người Đà Lạt và THIÊN TRANG
Cảnh tượng náo nhiệt, đông vui của khu Hòa Bình khiến nhiều người thích thú. Đây là trung tâm, là trái tim của Đà Lạt. Đà Lạt ngày trước có nhiều xe đạp và người đi bộ tạo cảm giác chậm rãi, êm đềm. Ảnh: Facebook Người Đà Lạt và THIÊN TRANG
