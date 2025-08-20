Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn

(VTC News) -

Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo đại học chính quy.

Theo thông báo của trường, ngành Tâm lý học lấy điểm chuẩn cao nhất trường là 20 điểm. Ngành Luật và Luật Kinh tế cùng lấy 18 điểm. Những ngành còn lại có mức điểm trúng tuyển là 15.

Điểm chuẩn trúng tuyển trường ĐH Hùng Vương TP.HCM.

Để chính thức trúng tuyển thí sinh cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trong thời gian quy định (trước 17h ngày 30/8/2025), sau đó hoàn tất thủ tục tại trường hoặc hệ thống trực tuyến của trường theo hướng dẫn.

Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM nhận hồ sơ nhập học trực tiếp từ ngày 21/8.

Học phí năm 2025 của trường là 1,1 triệu đồng một tín chỉ, giữ nguyên trong 4 năm tới.