Dự báo thời tiết tháng 12: Miền Bắc có rét hại, Biển đông khả năng xuất hiện bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết cả nước trong tháng 12/2025.

Theo đó, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất, cường độ và có thể xuất hiện rét đậm, rét hại tập trung tại vùng núi phía Bắc nước ta. Nhiệt độ trung bình tại hầu hết các khu vực trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cũng trong tháng này, tại các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông của tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng, tập trung vào nửa đầu tháng 12.

Tháng 12, không khí lạnh gia tăng về tần suất và cường độ. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An phổ biến từ 10-25mm; phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị lượng mưa 30-80mm, thấp hơn 30-50mm so với trung bình nhiều năm.

Các tỉnh/thành phố từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, ven biển các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa có mưa từ 250-450mm, có nơi trên 550mm, phổ biến cao hơn 15-40mm so với trung bình nhiều năm. Cao nguyên Trung Bộ tổng lượng mưa dao động 30-60mm, riêng phía Bắc có nơi thấp hơn.

Trong tháng 12, trên Biển Đông khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trên Biển Đông xuất hiện 1 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,2 cơn.

Trên phạm vi cả nước có thể tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước đó, trong tháng 11/2025, có 3 đợt không khí lạnh tràn về nước ta vào các ngày 1/11, đêm 17/11 và đêm 24/11.

Trong đó, đợt không khí lạnh vào đêm 17/11 gây gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8 tại trạm Bạch Long Vỹ, trạm Cồn Cỏ và trạm Lý Sơn gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 3,2°C; Bắc Trung Bộ 12-15°C, Quảng Trị và TP Huế từ 16-19°C.

Đợt không khí lạnh tràn về vào đêm 24/11 gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 tại trạm Bạch Long Vỹ; nhiệt độ thấp nhất tại vùng núi Bắc Bộ phổ biến dưới 10°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C như Đồng Văn (Tuyên Quang) 2°C; ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 9-12°C, có nơi dưới 8°C như Quỳ Châu (Nghệ An) 7,6°C; Quảng Trị và TP Huế có nơi 11-12°C.

Đáng chú ý, không khí lạnh đã gây ra rét đậm, có nơi rét hại ở vùng núi Bắc Bộ. Trong đó, ngày 19/11, tại Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm. Ngày 28-29/11, một số nơi ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có rét đậm.

Cũng trong tháng 11, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và phía Đông các tỉnh Gia Lai- Đắk Lắk xảy ra 3 đợt mưa lớn diện rộng từ 23/10-3/11, 6-7/11 và từ 16-20/11.

Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 23/10-3/11, tổng lượng mưa trên khu vực phổ biến từ 500-800mm, có nơi trên 1.000mm, đặc biệt tại Huế và Đà Nẵng có nơi tổng lượng mưa trên 1.500mm: như A Lưới (Huế) 1.755mm, Nam Đông (Huế) 2.452mm, Trà My (Đà Nẵng) 2.061mm.

Đợt mưa từ 16-21/11, trong đó Hà Tĩnh đến Huế mưa từ 16-19/11 với tổng lượng mưa 100-350mm, riêng A Lưới (TP Huế) đạt trên 829mm. Vùng núi phía Nam của TP Huế đến Khánh Hòa mưa từ 16-21/11 có tổng lượng mưa ở phía Bắc 300-700mm; phía Nam 400-900mm, có nơi lớn hơn, đặc biệt tại Sơn Hòa (Đắk Lắk) 1.069,3mm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xảy ra nhiều ngày mưa rào và dông diện rộng, có ngày xảy ra mưa vừa đến mưa to. Đáng chú ý đợt mưa từ 16-19/11 có tổng lượng mưa 100-350mm, trong đó tại M Đrắk (Đắk Lắk) mưa tới ngày 21/11 với tổng lượng mưa 805,5mm.

Trong các đợt mưa lớn đề cập ở trên, tại nhiều nơi đã ghi nhận được giá trị lượng mưa ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.