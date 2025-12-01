Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc đón không khí lạnh, miền Trung mưa lớn

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trong hai ngày đầu tháng 12 (1-2/12), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa vài nơi vào buổi đêm, sáng sớm có nơi sương mù. Trời rét về đêm và sáng, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Ban ngày, các khu vực này trời nắng ráo, nhiệt độ tăng nhanh.

Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Từ 2/12, các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Đêm và sáng, thời tiết cao nguyên Trung Bộ rét, các khu vực khác trời lạnh.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường, trời chuyển rét cả ngày.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 2/12 đến ngày 10/12, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến mưa vài nơi. Trong đó, đêm 2-3/12 và ngày 7-8/12 có mưa rải rác, đêm và sáng trời rét. Từ 3/12, trời chuyển rét cả ngày sau khi đón không khí lạnh, vùng núi có nơi rét đậm.

Ngoài ra, tại Hà Tĩnh đến TP Huế khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to trong khoảng thời gian từ 3-5/12, sau mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời kỳ từ đêm 2-4/12, duyên hải Nam Trung Bộ có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to, sau có mưa, mưa rào, cục bộ mưa to ở phía Bắc. Cũng trong 3 ngày này, cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông, sau mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ cũng hứng mưa rào và dông rải rác từ đêm 2-4/12, sau mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin bão số 15 Koto mới nhất

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 4h ngày 1/12, vị trí tâm bão số 15 Koto trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Cường độ bão giảm còn cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão gần như ítt dịch chuyển.

Dự báo đến 4h ngày 2/12, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 170km về phía Đông, di chuyển chậm theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ giảm còn cấp 6, giật cấp 8.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 12 Koto. (Nguồn: NCHMF)

Đến 4h ngày 3/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Gia Lai đến Khánh Hoà, di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 5km/h và suy yếu thành vùng áp thấp.

Tác động của bão số 15 Koto, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6. vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 4-6m, biển động mạnh.