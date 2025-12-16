Dự báo thời tiết Noel 2025 tại Hà Nội các tỉnh thành trên cả nước

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước từ nay đến Noel

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay (16/12), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi. Nhiệt độ trong ngày ở ngưỡng rét, cao nhất 21-24°C, thấp nhất 15-19°C, vùng núi có nơi rét đậm dưới 14°C.

Đêm 16/12 và ngày 17/12, khu vực này xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Từ 17/12, khu vực này có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh.

Từ nay đến Giáng sinh, thời tiết Hà Nội và khu vực miền Bắc tiếp tục rét. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Thời tiết Nam Bộ tương đối thuận lợi trong 24-48 giờ tới khi chỉ có mưa ở vài nơi, tập trung chủ yếu vào đêm, ban ngày trời nắng.

Nhận định thời tiết từ đêm 17/12 đến ngày Noel 25/12, cơ quan khí tượng cho hay, đêm 17-18/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 19/12, thời tiết các khu vực này tương đối thuận lợi khi chỉ còn mưa vài nơi. Trong suốt thời kỳ dự báo, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông trong đêm 17 và ngày 18/12. Từ 19/12, các địa phương này mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa to.

Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi.

Ngoài ra, theo dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, không khí lạnh di chuyển ra phía đông và suy yếu dần, khoảng đêm 16-17/12 được tăng cường yếu lệch đông trở lại.

Dự báo hình thế thời tiết trong 3-10 ngày tới (từ đêm 17/12 đến 25/12), không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam, sau cường độ ổn định và suy yếu. Từ khoảng 20-21/12 và 24-25/12 khả năng được tăng cường yếu trở lại. Nhiễu động gió đông trên cao tác động đến thời tiết khu vực Nam Bộ trong ngày 19-20/12 và ngày 24-25/12.

Gió đông bắc cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày từ 16/12 đến Noel 25/12

Hôm nay (16/12), Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, đêm có mưa rải rác. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-19°C, cao nhất 21-23°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ nay đến Noel 25/12. (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng cập nhật dự báo thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới ở trung tâm TP Hà Nội, ngày 17/12, mưa tiếp diễn ở khu vực này, nhiệt độ trong ngày duy trì ngưỡng 19-22°C, trời mưa rét.

Ngày 18/12, thời tiết khu vực này khô ráo trở lại, có mây, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất giảm nhẹ xuống mức 18°C, nhiệt độ cao nhất tăng lên 24°C. Thời tiết khô ráo, không mưa tái diễn trong ngày 19/12 ở trung tâm Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày tiếp tục tăng lên 26°C, thấp nhất giảm còn 15°C.

Trong hai ngày 20-21/12, khu vực này xuất hiện mưa rào, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 25°C, thấp nhất dao động 18-19°C.

Ngày 22-23/12, thời tiết Hà Nội có mây, không mưa, trời tạnh ráo, nhiệt độ cao nhất 24°C, thấp nhất 17-18°C.

Hai ngày cuối thời kỳ dự báo (24-25/12), thời tiết khu vực này có mưa, mưa rào, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 23°C, thấp nhất 18-19°C.