TP.HCM nằm trong nhóm 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới

(VTC News) -

Dữ liệu từ Tổ chức Giám sát chất lượng không khí (IQAir) cập nhật lúc 10h ngày 13/12 cho thấy chất lượng không khí tại TP.HCM đang ở mức đáng lo ngại. Chỉ số chất lượng không khí AQI đạt 179, thuộc nhóm Không lành mạnh, với mức PM2.5 đo được khoảng 95,8 µg/m³, cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Nhiều điểm chất lượng không khí ở TP.HCM đang ở mức cảnh báo đỏ, tầm nhìn bị hạn chế.

Đến 11h hôm nay, tại nhiều khu vực tại TP.HCM, bầu trời vẫn đục ngầu như sương mù, không khí trở nên mờ mịt và gây khó chịu cho người dân. Mặc dù nhiệt độ đã tăng lên, lớp sương mù dày đặc vẫn chưa tan, ảnh hưởng đến tầm nhìn.

Theo IQAir, các hạt bụi siêu mịn PM2.5 là yếu tố ô nhiễm chính tại thành phố, với nồng độ vượt xa giới hạn an toàn và gây rủi ro sức khỏe, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người già và người có bệnh lý hô hấp.

Bảng xếp hạng thời gian thực của IQAir cũng cho thấy trong số hàng trăm đô thị lớn trên thế giới, nhiều thời điểm TP.HCM đứng trong top 10 thành phố ô nhiễm nhất theo chỉ số PM2.5, với giá trị AQI cao hơn phần lớn các trung tâm đô thị khác.

Việt Nam đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng khi Hà Nội và TP. HCM đồng thời lọt vào danh sách 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Cụ thể, Hà Nội đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm nhất, trong khi TP.HCM xếp thứ 7.

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại cả hai thành phố này đều vượt mức an toàn, đặc biệt là nồng độ PM2.5 cao.

Bảng xếp hạng 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới từ IQAir lúc 10h ngày 13/12.

Trước đó, vào ngày 11/9, IQAir ghi nhận TP.HCM đứng thứ 5 trong các thành phố ô nhiễm lớn nhất thế giới, phản ánh mức độ bụi mịn và ô nhiễm không khí kéo dài tại khu vực.

Dữ liệu của IQAir cũng cho thấy trong nhiều ngày khác nhau của năm 2025, chỉ số AQI của TP.HCM từng dao động ở mức rất cao trong giờ cao điểm buổi sáng và trưa, các giá trị vượt mức an toàn và xếp hạng cao so với các thành phố khác.

Giới chuyên gia môi trường nhận định ô nhiễm không khí tại TP.HCM bắt nguồn từ giao thông dày đặc, hoạt động xây dựng và phát triển đô thị nhanh, cùng với các nguồn thải từ sinh hoạt và công nghiệp.

Các hạt PM2.5 khi ở nồng độ cao không chỉ làm giảm tầm nhìn mà còn đi sâu vào đường hô hấp, gây ra các bệnh lý về phổi và tim mạch nếu tiếp xúc kéo dài.

Lúc 10h sáng, toà nhà Landmark81 vẫn còn bị che mờ, bầu trời đục ngầu.

Trước tình hình này, chính quyền địa phương và cơ quan y tế khuyến cáo người dân theo dõi AQI theo giờ, hạn chế ra ngoài khi chỉ số ở mức không lành mạnh, đeo khẩu trang lọc bụi và cân nhắc sử dụng máy lọc không khí trong nhà để giảm thiểu tác động tới sức khỏe.

Ô nhiễm không khí kéo dài không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cộng đồng mà còn đặt ra thách thức lớn trong phát triển bền vững của TP.HCM.

Việc cải thiện chất lượng không khí đòi hỏi không chỉ giám sát chặt chẽ nguồn thải mà còn cần các chính sách dài hạn về giao thông, quy hoạch đô thị và kiểm soát các hoạt động sinh hoạt, sản xuất gây ô nhiễm.

Chỉ số AQI là gì? AQI (Air Quality Index - chỉ số chất lượng không khí) là chỉ số báo cáo chất lượng không khí hằng ngày, sử dụng tương tự như thước đo để đánh giá không khí xung quanh chúng ta sạch sẽ hay ô nhiễm, nếu ô nhiễm thì mức độ cao hay thấp. Từ 0 - 50: Mức tốt Từ 51 - 100: Chất lượng không khí trung bình có thể chấp nhận được Từ 101 - 150: Mức độ kém gây ảnh hưởng đến sức khỏe Từ 151 - 200: Mức xấu, cần hạn chế ra ngoài đường khi không cần thiết Từ 201 - 300: Mức rất xấu, cảnh báo gây nguy hiểm đến sức khỏe Từ 301 - 500: Mức báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏelúc