Hà Nội mịt mù sương kèm bụi mịn, người dân vật lộn với rét và ô nhiễm

Khối không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc tràn xuống sáng 13/12, bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc rồi lan dần xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Đợt lạnh đến đúng lúc Hà Nội trải qua nhiều ngày ô nhiễm ở mức cao.
So với hôm qua, nhiệt độ tại Hà Nội giảm rõ rệt. Từ sáng sớm, mây dày phủ kín khiến nền nhiệt chỉ còn khoảng 20°C.
Không khí lạnh kèm mưa xuất hiện sáng 13/12 nhưng chất lượng không khí Hà Nội chưa cải thiện rõ. Theo ứng dụng AirVisual, gần 8h cùng ngày, AQI Thủ đô vẫn thuộc top 3 ô nhiễm toàn cầu.
Trên đường phố, người đi làm mặc áo dày, đội mũ trùm để tránh gió. Mưa lất phất khiến xe cộ di chuyển chậm hơn.
“Tưởng trời chỉ lạnh nhẹ như mấy hôm trước, ai ngờ rét thật. Đi xe buýt đỡ vất vả hơn khi mưa thế này”, anh Hoàng Anh, ở phuờng Cửa Nam chia sẻ.
“Mưa lạnh đến bất ngờ nên nhà tôi chuẩn bị hơi chậm. Cứ nghĩ mưa sẽ giúp bầu không khí đỡ ô nhiễm nhưng sáng nay trời vẫn mù mịt, cảm giác rất khó thở”, chị Vân, ở phường Hoàn Kiếm nói.
Trời chuyển rét kèm mưa vừa, có lúc mưa to khiến tầm nhìn giảm, người dân di chuyển khó khăn sáng 13/12.
Mưa phùn bao phủ, độ ẩm tăng cao khiến không khí thêm buốt lạnh. Người đi đường co ro trong cái rét.
Gió lạnh thổi mạnh, người đi đường chật vật giữa mưa rét đầu ngày.
Theo dự báo 10 ngày tới, khu vực trung tâm Hà Nội ngày 13/12 duy trì mức nhiệt 17-21°C. Từ 14/12, trời tạnh dần, đêm có thể xuống 15°C rồi tăng nhẹ trong những ngày sau.
Từ 19 đến 21/12, nhiệt độ ban ngày dự báo lên 24-25°C, nhưng sáng sớm và đêm vẫn lạnh.
