Dự báo thời tiết 16/12: Miền Bắc ngày nắng hanh, từ đêm có mưa

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 16/12/2025

Ngày 16/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi. Nhiệt độ trung bình ngày vẫn trong ngưỡng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất dao động 15-19°C, có nơi dưới 14°C. Ban ngày nhiều nơi trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 21-14°C, có nơi vượt mức 24°C.

Đêm 16 và ngày 17/12, các khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Ngày 16/12, TP Hà Nội không mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C, cao nhất 22-24°C.

Đêm 16, ngày 17/12, miền Bắc có mưa. (Ảnh minh hoạ: An Thanh Thắng)

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Từ 17/12, các địa phương này có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Phía Bắc các khu vực này trời rét, phía Nam trời lạnh. Từ 16/12, vào buổi đêm và sáng, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Các khu vực khác mưa vài nơi, tập trung vào chiều tối và đêm, ban ngày nắng ráo.

Trong mưa dông cảnh báo xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho sản xuất và đời sống người dân.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 16/12/2025

TP Hà Nội không mưa. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, có nơi trên 24°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18°C, phía Nam 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, có nơi trên 23°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 22-24°C, phía Nam 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.