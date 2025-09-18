Dự báo thời tiết ngày 18/9: Từ Bắc vào Nam hứng mưa dông, Hà Nội nắng gián đoạn

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 18/9/2025

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày 17/9, Đông Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp diễn chuỗi ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 7h đến 20h có nơi trên 70mm như trạm Tân Sơn (Bắc Ninh) 88,6mm; trạm Kim Anh (TP Hà Nội) 70,4mm; trạm Hương Nguyên (TP Huế) 120,2mm; trạm Krông Năng (Gia Lai) 76,8mm; trạm Yang Mao (Đắk Lắk) 85mm; trạm Long Thành (Đồng Nai) 72,8mm…

Dự báo ngày 18/9, ven biển Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo xảy ra mưa cường suất lớn, lượng mưa vượt ngưỡng 70mm chỉ trong 3 giờ.

Dự báo thời tiết ngày 18/9, mưa dông bao trùm nhiều nơi trên cả nước. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Hà Nội có lúc mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C, cao nhất 31-33°C.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, đêm 17/9 và ngày 18/9, khu vực Bắc Biển Đông, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác. Trong đó, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Trong mưa dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Đêm 18/9 và ngày 19/9, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 18/9/2025

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào đêm và sáng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa chủ yếu vào đêm và sáng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác. Trong đó, chiều có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác. Chiều có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông rải rác. Chiều có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông rải rác. Chiều có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.