Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Biển Đông đón bão số 8, miền Bắc mưa lớn

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, chiều và đêm nay (17/9), khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 15-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn với lượng mưa vượt ngưỡng 80mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn rủi ro thiên tai về lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Trong 24-48 giờ tới, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, trong đó, vùng núi, đồng bằng và ven biển đêm và sáng mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc có thể đón đợt mưa lớn kéo dài trong 3 ngày. (Ảnh minh hoạ)

Từ đêm 18/9 đến ngày 26/9, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động khi hai miền Bắc và Trung có thể đón đợt mưa lớn.

Theo đó, từ đêm 18-19/9, Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu về đêm và sáng. Từ 22-24/9, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa rào và dông vài nơi. Từ 22-24/9, các địa phương này mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to.

Quảng Trị đến TP Huế mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác trong thời kỳ dự báo, mưa dồn về chiều và tối, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Lúc 7h ngày 17/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào Biển Đông và khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 8 hoạt động trên khu vực biển này trong năm 2025.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 7h ngày 19/9, bão số 8 trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h, có thể mạnh thêm.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ ít thay đổi.

Tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, từ chiều tối 17/9, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 17/9/2025

TP Hà Nội sáng và đêm có lúc mưa rào và dông, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi. Vùng đồng bằng và ven biển sáng và đêm mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, TP Huế chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.