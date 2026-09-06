Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 6/9: Ngày nắng, đêm mưa vài nơi

(VTC News) -

Thời tiết Hà Nội hôm nay 6/9: Ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 6/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Riêng thời tiết Hà Nội hôm nay 6/9, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ giảm 2-3°C, cao nhất 31-33°C. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28°C.

Ngày 6/9, Hà Nội có nắng, nhiệt độ giảm 2-3°C, cao nhất 31-33°C. (Ảnh minh họa: Viên Minh)

Tại khu vực các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi, trong 10 giờ qua (từ 17h ngày 5/9 đến 3h ngày 6/9), đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại một số điểm như Tam Hợp (Nghệ An) 79,8mm; Đồn Biên phòng 571 (Hà Tĩnh) 108mm; Phổ Phong (Quảng Ngãi) 131mm...

Cảnh báo trong 06 giờ tới, khu vực các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-10mm, có nơi trên 30mm. Cơ quan khí tượng lưu ý nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 6/9/2026

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, riêng khu Tây Bắc 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM có mây, chiều và tối có lúc có mưa rào và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.