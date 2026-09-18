Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 18/9: Mưa rào và dông, cảnh báo lốc, sét

(VTC News) -

Thời tiết Hà Nội hôm nay 18/9: Mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu gây mưa đang hoạt động trên khu vực các phường, xã Hương Sơn, Mỹ Đức của Hà Nội.

Dự báo trong khoảng 3 giờ tới, vùng mây dông này sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông cho khu vực các phường, xã: Hương Sơn, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Hoà Xá, Gia Lâm, Bát Tràng. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cũng dự báo thời tiết Hà Nội trong ngày và đêm 18/9 có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C.

Ngày 17/9, mưa lớn khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội ngập sâu. (Ảnh: Viên Minh)

Đêm qua và sáng sớm nay (18/9), khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 17/9 đến 3h ngày 18/9 có nơi trên 90mm như các trạm: Mộc Sơn (Nghệ An) 124,2mm, Hương Long (Hà Tĩnh) 91,8mm...

Dự báo từ sáng sớm đến hết ngày 18/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Ngày 18/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Chiều và tối 18/9, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 18/9 các vùng trên cả nước

Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Hà Tĩnh) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng Thanh Hóa đêm có mưa rào và dông; phía Nam chiều có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.