Dự báo thời tiết 30/11: Miền Bắc hanh khô, đêm chuyển mưa vài nơi

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 30/11/2025

Trong ngày 30/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục trải qua chuỗi ngày rét sâu về đêm và sáng, ban ngày trời nắng hanh và khô, độ ẩm trong không khí ở các địa phương này duy trì ở ngưỡng thấp, có thời điểm xuống dưới 50%. Nhiều nơi ở vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất có thể giảm xuống dưới 7°C, trời rét đậm.

Lúc sáng sớm, một số nơi ở các khu vực xuất hiện sương mù nhẹ, đôi lúc làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng giao thông. Tuy nhiên, nắng dần xuất hiện, thời tiết ấm áp hơn.

Ngày 30/11, miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày hanh khô. (Ảnh: Đắc Huy)

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở khu vực này vẫn duy trì mức cao, khoảng 12°C, thậm chí một số địa phương ở Tây Bắc Bộ có thể lên tới 15°C.

Từ đêm 30/11, khu vực đồng bằng và ven biển mưa vài nơi. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, Trung Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở cao nguyên Trung Bộ có nơi giảm xuống dưới 15°C. Các khu vực khác đêm và sáng trời lạnh.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 30/10/2025

TP Hà Nội ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng xảy ra sương muối và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 8-11°C, có nơi dưới 7°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Đông Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi khả năng xảy ra sương muối và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, vùng núi 8-11°C, có nơi dưới 7°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Thanh Hóa đến Huế sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22°C, phía Nam 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, phía Nam có nơi trên 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.