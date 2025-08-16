Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Bắc Bộ hứng thêm đợt mưa lớn

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ 16/8 đến đêm 17/8, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngày và đêm nay, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Chiều và đêm, Tây Bắc Bộ, Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa 15-35mm, có nơi trên 80mm.

Dự báo trong 10 ngày tới, nắng nóng chưa xuất hiện, các khu vực trên cả nước tiếp tục hứng mưa. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Nguy cơ xảy ra mưa lớn với lượng mưa vượt ngưỡng 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thiên tai gây ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh ở Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Tỉnh Xã/Phường Lai Châu Bản Bo, Bình Lư, Lê Lợi, Nậm Tăm, Pắc Ta, Phong Thổ Điện Biên Mường Phăng, Mường Pồn, Na Sang, Na Son, Nà Tấu, phường Mường Lay, Pu Nhi, Sáng Nhè, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Thàng Sơn La Chiềng Hặc, Chiềng Hoa, Mường Chiên, Mường Giôn, Nậm Lầu, Phiêng Khoài, Vân Hồ, Yên Sơn Phú Thọ An Nghĩa, Lạc Thủy, Lương Sơn, phường Kỳ Sơn, Tân Mai, Thịnh Minh, Thổ Tang, Tiền Phong, Vân Sơn, Vĩnh Hưng Lào Cai Bắc Hà, Bản Hồ, Bản Lầu, Bản Liền, Bảo Ái, Bảo Hà, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Cao Sơn, Châu Quế, Chiềng Ken, Cốc Lầu, Đông Cuông, Dương Quỳ, Gia Hội, Gia Phú, Hạnh Phúc, Hợp Thành, Khánh Hòa, Khánh Yên, Lâm Giang, Lùng Phình, Mậu A, Minh Lương, Mường Bo, Mường Khương, Nậm Chày, Nậm Có, Nậm Xé, Nghĩa Đô, phường Cam Đường, phường Sa Pa, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Phong Hải, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Quy Mông, Si Ma Cai, Tả Van, Tân Hợp, Tằng Loỏng, Tú Lệ, Văn Bàn, Võ Lao, Xuân Ái Tuyên Quang Hồ Thầu, Nhữ Khê, Quang Bình, Tiên Nguyên, Yên Lập Thái Nguyên La Hiên, Nam Hòa, Tân Cương, Yên Bình, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Cường Lợi, Đại Phúc, Đồng Hỷ, Nghinh Tường, phường Bá Xuyên, phường Gia Sàng,phường Linh Sơn, phường Phan Đình Phùng, phường Phúc Thuận, phường Quyết Thắng, phường Tích Lương, Phú Bình, Quân Chu, Quang Sơn, Trại Cau, Văn Hán, Võ Nhai, Yên Phong, Yên Thịnh Cao Bằng Bế Văn Đàn, Đông Khê, Đức Long, Minh Tâm, Phục Hòa, Thạch An, Thanh Long, Thông Nông Lạng Sơn Bắc Sơn, Bình Gia, Hội Hoan, Hồng Phong, Nhất Hòa, Quốc Khánh, Tân Thành, Tân Văn, Thiện Tân, Tri Lễ, Vũ Lăng Quảng Ninh Đặc khu Vân Đồn, phường Cao Xanh, phường Đông Mai, phường Uông Bí, phường Vàng Danh, phường Yên Tử, Thống Nhất, đặc khu Cô Tô, Đầm Hà, Điền Xá, Hải Hòa, Kỳ Thượng, Lục Hồn, Lương Minh, phường Bãi Cháy, phường Cẩm Phả, phường Cửa Ông, phường Hà Lầm, phường Hạ Long, phường Hà Tu, phường Hoành Bồ, phường Hồng Gai, phường Mông Dương, phường Quang Hanh, phường Tuần Châu, phường Việt Hưng, Quảng Hà, Quảng La, Quảng Tân Thanh Hoá Bá Thước, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Vân, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Lương Sơn, Mậu Lâm, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Mìn, Na Mèo, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Như Thanh, Như Xuân, Pù Nhi, Quan Sơn, Quang Chiểu, Quý Lộc, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Lư, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thiên Phủ, Thiết Ống, Thọ Bình, Thọ Ngọc, Thường Xuân, Trung Hạ, Trung Lý, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Lập, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Ninh, Yên Phú, Yên Thắng, Yên Trường Nghệ An Anh Sơn, Bắc Lý, Bình Chuẩn, Cam Phục, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Khê, Châu Lộc, Châu Tiến, Con Cuông, Hùng Chân, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Keng Đu, Kim Bảng, Mậu Thạch, Mường Ham, Mường Quàng, Mỹ Lý, Na Loi, Nga My, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tam Quang, Thành Bình Thọ, Thông Thụ, Tiền Phong, Vĩnh Tường, Yên Hòa

Ngày và đêm 17/8, Hà Tĩnh và Quảng Trị mưa vừa, mưa to, lượng mưa 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Nhận định thời tiết từ đêm 17/8 đến ngày 25/8, cơ quan khí tượng cho biết, ngày và đêm 18/8, Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 150mm. Từ khoảng 20-23/8, khu vực này khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Trong thời kỳ dự báo, Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Thanh Hóa đến Quảng Trị, từ đêm 17/8 đến ngày 18/8 có mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to, mưa giảm dần từ khoảng 19/8. Ngày 24-25/8, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, tập trung vào chiều và đêm.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, khoảng 24-25/8 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Cơ quan khí tượng dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đêm 16/8, từ Khánh Hoà đến TP.HCM, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5m.

Phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5m. Khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3,5m.

Ngoài ra, ngày và đêm 16/8, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao trên 3,5m.

Ngày và đêm 17/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến TP.HCM và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) ngày có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, đêm gió giảm dần, sóng biển cao 1,5-3,5m, biển động.

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió đông đến đông nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3,5m, biển động. Khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3,5m, biển động.