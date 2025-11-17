Dự báo thời tiết 17/11: Bắc Bộ đón không khí lạnh mạnh, Trung Bộ hứng mưa to

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 17/11/2025

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày 16/11, từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa hứng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa từ 7h đến 19h ngày 16/11 có nơi trên 130mm như: trạm Tà Rụt (Quảng Trị) 134mm, trạm A Lưới (TP Huế) 418,4mm, trạm Khâm Đức (TP Đà Nẵng) 151,1mm, trạm Sơn Tây (Quảng Ngãi) 171,6mm, trạm Krong (Gia Lai) 169,8mm, Trạm Sông Hinh (Đắk Lắk) 185mm, trạm Khánh Vũ (Khánh Hòa) 238mm…

Dự báo trong 2 ngày 17-18/11, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 200-400mm, có nơi trên 700mm. Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa 100-250mm, cục bộ trên 350mm. Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa vừa, mưa to, lượng mưa 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn, lượng mưa có thể vượt mức 200mm trong 3 giờ, tiểm ẩn nhiều rủi ro thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.

Dự báo thời tiết ngày 17/11: miền Trung mưa lớn. (Ảnh minh họa: Châu Thư)

Đêm 18 và ngày 19/11, TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai mưa to đến rất to, lượng mưa 100-200mm, cục bộ trên 300mm. Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm.

Từ đêm 19/11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực TP Đà Nẵng, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Từ 22/11, mưa lớn xu hướng giảm dần.

Cũng theo cơ quan khí tượng, khoảng chiều và đêm 17/11, đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ.

Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa.

Ngày 17-18/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ tối và đêm 17/11, trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi 9-12°C, vùng núi cao có nơi dưới 8°C.

Thời tiết Hà Nội hứng mưa, mưa rào trong hai ngày 17-18/11, từ tối và đêm 17/11 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 13-15°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 17/11/2025

TP Hà Nội trưa chiều hửng nắng, từ chiều tối có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 26-28°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, từ chiều tối có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, từ chiều tối có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hoá - Nghệ An) ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong đó, Nghệ An cục bộ mưa vừa, mưa to. Phía Nam mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa to đến rất to và dông. Phía Nam mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-27°C, phía Nam 28-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ phía Bắc mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Phía Nam mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

TP.HCM mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.