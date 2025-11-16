Sạt lở núi khiến 3 người mất tích: Thêm nhiều khu vực xuất hiện vết nứt lớn

(VTC News) -

Sạt lở núi ở Hùng Sơn nhìn từ trên cao.

Chiều tối 16/11, Công an xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, cho biết tình hình sạt lở trên địa bàn xã đang có những diễn biến phức tạp và nguy hiểm.

Lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán người dân vùng sạt lở. (Ảnh: C.A)

Theo đó, sau đợt mưa lớn diện rộng xảy ra sáng cùng ngày, nhiều khu vực đã xuất hiện các vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt tại các thôn Achoong, Da Ding và Glao.

Để đối phó với tình hình khẩn cấp, Công an xã Hùng Sơn cùng với chính quyền địa phương vận động và di dời 51 hộ với 214 nhân khẩu về trú tránh tạm thời tại trụ sở UBND xã Gary cũ.

Tại thôn Achoong, lực lượng chức năng di dời 2 hộ dân thuộc diện sạt lở đến nhà người thân xung quanh để tạm trú.

Tại thôn Glao, ngay khi phát hiện các hiện tượng đứt gãy đất, đá và các vết nứt lớn, công tác di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở cao vẫn đang được tiếp tục triển khai.

Trước đó, khoảng 9h35 ngày 14/11, tại khu vực suối Azắt, thôn Pứt, xã Hùng Sơn, nhiều người trải qua cảm giác kinh hoàng khi chứng kiến lượng lớn đất đá từ núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác.

Khu vực bị sạt lở rộng lớn, kéo dài hơn 1km. Ước tính, cả triệu m³ đất, đá từ quả đồi trên cao đổ ập xuống.

Công tác tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích gặp vô vàn khó khăn do thời tiết xấu. (Ảnh: BP)

Qua nắm thông tin ban đầu, Công an xã Hùng Sơn cho biết ngoài 3 người nghi bị vùi lấp, vụ sạt lở cũng vùi 7 xe máy của người dân, 3 nhà duông (chòi tạm dựng ở rẫy). Để đảm bảo an toàn trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, xã khẩn cấp di dời 171 hộ với 664 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhằm đảm bảo đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở, chính quyền địa phương trích 500kg gạo, hỗ trợ 100 triệu đồng để các thôn mua lương thực, thực phẩm phục vụ người dân tại các điểm sơ tán.

Sáng 16/11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ tiếp cận hiện trường vụ sạt lở để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết xấu, công tác tìm kiếm đã phải tạm dừng.