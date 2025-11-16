Đội mưa, lội bùn đất tìm 3 người mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng

Thời tiết không thuận lợi và địa hình hiểm trở nhưng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ vẫn tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở.
Khoảng 9h35 ngày 14/11, tại khu vực suối Azắt, thôn Pứt, nhiều người dân trải qua cảm giác kinh hoàng khi chứng kiến lượng lớn đất đá từ núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác. Khu vực bị sạt lở rộng lớn, kéo dài hơn 1km. Ước tính, cả triệu m³ đất, đá từ quả đồi trên cao đổ ập xuống.
Qua nắm thông tin ban đầu, Công an xã Hùng Sơn cho biết 3 người nghi bị vùi lấp. Ngoài ra, vụ sạt lở cũng vùi lấp 7 xe máy của người dân, 3 nhà duông (chòi tạm dựng ở rẫy). Để đảm bảo an toàn trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, xã đã khẩn cấp di dời 171 hộ với 664 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.
