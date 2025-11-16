Mưa xối xả gây sạt lở ở miền núi TP Huế, xe máy bị cuốn trôi

(VTC News) -

Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế) cho biết, từ 19h ngày 15/11 đến 16h ngày 16/11, địa phương có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa đo tại các trạm khu vực đồng bằng phổ biến 60-120mm, vùng núi 150-270mm, một số nơi cao hơn như Hồng Thái: 386mm, Nhâm: 295mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn nên tại xã A Lưới 3 xuất hiện 5 điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh, làm gián đoạn giao thông. Ở xã A Lưới 5, Quốc lộ 49 (đoạn Huế lên Bốt Đỏ) ghi nhận 1 điểm sạt lở đất, khiến việc lưu thông gặp khó khăn.

Quốc lộ 49 nối A Lưới với trung tâm TP Huế sạt lở nghiêm trọng, các phương tiện không thể di chuyển

Lãnh đạo UBND xã A Lưới 2 cho biết, hiện tại trên địa bàn vẫn tiếp tục có mưa lớn nhưng đã giảm hơn so với thời điểm trưa cùng ngày. Xã đã di dời xen ghép 20 hộ với 70 khẩu sang nhà hàng xóm để ứng phó mưa lớn kéo dài.

Mưa lớn gây úng ngập cục bộ, đặc biệt đoạn đường Hồ Chí Minh qua khu vực A Ngo ngập sâu 0,4-0,5m. Nước cũng cuốn trôi 1 xe máy khi qua tràn tại thôn 3, rất may người điều khiển an toàn.

Nhiều đoạn trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua các xã A Lưới 1, 2 (TP Huế) ngập sâu, lực lượng chức năng phải rào chắn, cấm các phương tiện đi qua.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, từ chiều 16/11 đến chiều 18/11, địa phương tiếp tục có mưa to đến rất to. Lượng mưa ở đồng bằng phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn được đánh giá đảm bảo an toàn. Hiện dung tích các hồ chứa thủy lợi đạt khoảng 70-80% so với mực nước dâng bình thường và đã có phương án vận hành chủ động, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du theo các kịch bản mưa lớn.

Tình hình mưa lũ những ngày tới ở TP Huế được dự báo còn diễn biến phức tạp.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cũng ra lệnh yêu cầu hồ chứa thủy điện Bình Điền từ 19h tối 16/11 vận hành điều chỉnh tăng lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin từ 850m3/s đến 1.500 m³/s. Đồng thời yêu cầu hồ thủy điện Hương Điền từ 16h chiều 16/11 tăng lưu lượng điều tiết từ 800 m³/s đến 1.500 m³/s.