Đèo Khánh Sơn sạt lở, nhiều hộ dân ở Khánh Hòa bị cô lập

(VTC News) -

Tối 16/11, lãnh đạo Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa cho biết, do mưa lớn nên đến tối cùng ngày, một số vị trí trên tuyến đường đèo Khánh Sơn (thuộc tỉnh lộ 9, Khánh Hòa) sạt lở, giao thông tạm dừng.

"Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương thu gom đất đá, dọn dẹp cây cối gãy đổ trên đường đèo Khánh Sơn. Đồng thời chúng tôi cũng bố trí lực lượng túc trực 24/24 tại các vị trí xung yếu trên đèo Khánh Lê, đèo Ngoạn Mục để xử lý tình huống khi có sạt lở xảy ra", lãnh đạo Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa cho hay.

Sạt lở, đất đá tràn ra đường trền tuyến đèo Khánh Sơn (tỉnh lộ 9, Khánh Hòa)

Trước đó, mưa lớn cũng gây ngập một đoạn trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa), lực lượng cảnh sát giao thông đã lập tức có mặt túc trực, phân luồng giao thông qua khu vực này.

Ngoài ra, một số tuyến đường tại xã Trung Khánh Vĩnh, phường Bắc Cam Ranh cũng bị ngập cục bộ do mưa lớn kèm theo nước đổ về các khe suối trên địa bàn khiến mực nước dâng cao. Hiện tại vị trí cầu tràn thôn Ba Cẳng (đường lên thủy điện sông Chò) đã bị ngập, nước chảy xiết rất nguy hiểm.

Lực lượng chức năng đã giăng dây, cảnh báo nguy hiểm, không cho người dân qua khu vực nêu trên.

Còn tại phường Nam Nha Trang, chiều cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang - Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã đưa những người dân bị cô lập do mưa lớn kéo dài tại khu vực xóm Núi (tổ dân phố Thành Phát) đến nơi an toàn.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang cơ động đưa người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Văn Tân).

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ chiều 16 đến ngày 18/11, trên các sông của tỉnh này có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông trong tỉnh ở mức báo động 1-2, riêng sông Dinh Ninh Hòa ở mức báo động 2-3, thời gian xuất hiện đỉnh lũ vào ngày 17/11.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, đặc khu về việc chủ động ứng phó với mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất. Trong đó, các trường chủ động cho học sinh nghỉ học nếu mưa lớn.