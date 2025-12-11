Ô nhiễm không khí ở Hà Nội leo thang, loạt điểm cảnh báo tím

(VTC News) -

Sáng nay (11/12), lớp bụi mịn dày đặc bao phủ nhiều khu vực nội đô khiến chất lượng không khí tại Hà Nội rơi xuống mức đáng báo động. Theo dữ liệu ghi nhận từ các hệ thống quan trắc, từ đầu giờ sáng, phần lớn trạm đo trên địa bàn đều hiển thị ngưỡng tím - mức rất không tốt cho sức khỏe.

Chất lượng không khí được phân loại thành 6 mức, gồm: xanh lá (0-50, tốt), vàng (51-100, trung bình), cam (101-150, kém), đỏ (151-200, xấu), tím (201-300, rất xấu) và nâu (trên 300, nguy hại).

Lúc 8h cùng ngày, ứng dụng theo dõi chất lượng không khí IQAir xếp Hà Nội đứng thứ ba trong số các đô thị ô nhiễm nhất thế giới, với chỉ số AQI đạt 235 (mức tím). So với sáng qua, mức ô nhiễm tăng lên rõ rệt. Lúc 7h30 ngày 10/12, chỉ số AQI của Hà Nội đạt 225, đứng thứ năm trong danh sách các thành phố lớn ô nhiễm nhất toàn cầu.

Bảng đo chỉ số AQI lúc 8h hôm nay (11/12).

Tại nhiều điểm đo nội thành, các thông số bụi mịn tiếp tục leo thang ngay từ sớm. Khu vực Quảng Khánh (phường Tây Hồ) có thời điểm vượt mốc 300 (màu nâu, mức nguy hại); khu vực Mai Chí Thọ ghi nhận chỉ số 275 (mức tím); khu vực Đại học Bách khoa (đường Giải Phóng) đạt 263 (mức tím); các điểm Lò Đúc (phường Cửa Nam), Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Tuy) đều ở quanh mức 250 (mức tím). Đây đều là mức thể hiện chất lượng không khí rất thấp, có thể gây tác động sức khỏe với mọi người, kể cả người khỏe mạnh.

Dữ liệu từ hệ thống quan trắc thuộc Cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cũng cho thấy xu hướng tăng mạnh của ô nhiễm trong sáng nay. Tại trạm Đại học Bách khoa, chỉ số AQI lúc 8h cùng ngày là 227 (mức tím), cao hơn hẳn so với mức 182 của cùng thời điểm sáng 10/12.

Trạm 556 Nguyễn Văn Cừ sáng nay đạt 189, nhích lên so với hôm trước. Khu vực Công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến lúc 7h cũng báo mức 151 (mức đỏ), tăng đáng kể so với mức 138 hôm qua.

Việc nhiều trạm cùng lúc chuyển sang màu tím cho thấy bụi mịn đang tích tụ ở mật độ dày, chủ yếu do điều kiện thời tiết hanh khô, ít gió, khiến các chất ô nhiễm khó khuếch tán.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi chỉ số chất lượng không khí đạt mức nguy hại (AQI 301-500), người dân nên hạn chế tối đa việc ra ngoài, tạm dừng các hoạt động ngoài trời và chuyển sang sinh hoạt trong nhà. Cần đóng kín cửa để tránh tiếp xúc với ô nhiễm. Với nhóm nhạy cảm, khuyến nghị càng nghiêm ngặt hơn: tuyệt đối không ra ngoài và đảm bảo môi trường trong nhà được thông khí, an toàn.

Lớp sương mờ bao phủ nhiều khu vực Hà Nội sáng 11/12. (Ảnh: Thành Vĩnh)

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành chỉ thị tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường giám sát chặt chẽ, yêu cầu 100% các công trường thi công xây dựng phải có biện pháp kiểm soát bụi nghiêm ngặt (che chắn, rửa xe khi ra khỏi công trường, phun sương giảm bụi...); phế thải xây dựng dạng rời phải được bao phủ, che kín hoặc đóng túi kín tại nơi tập kết trong công trường và trong quá trình vận chuyển, đảm bảo không phát tán bụi ra môi trường.

Các đơn vị cần xây dựng hệ thống giám sát bụi (cảm biến, camera) tại 100% công trình có quy mô trên 1ha; hoàn thành trong tháng 12/2025.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu các công trình xây dựng bố trí hệ thống 2 phun sương cố định giảm bụi tại khu dân cư tập trung (tại các tòa nhà cao tầng).

Đáng chú ý, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo Sở Xây dựng không cấp phép thi công đào lòng lề đường, vỉa hè (trừ các trường hợp xử lý sự cố khẩn cấp) trong giai đoạn cuối năm khi chất lượng không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Công an thành phố được giao tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm: chở vật liệu xây dựng không che chắn, làm rơi vãi vật liệu; các hành vi đốt chất thải rắn công nghiệp, đốt rác thải sinh hoạt trái phép, không đúng quy định, đặc biệt là tại các làng nghề, làng có nghề.

Một số hình ảnh lớp bụi mịn dày đặc bao phủ nhiều khu vực nội đô Hà Nội sáng 11/12:

Khu vực đường Giải Phóng chìm trong màn sương mờ trắng đục. (Ảnh: Thành Vĩnh)

Đa số người tham gia giao thông đều trùm kín, trang bị đầy đủ áo khoác, khẩu trang để tránh ô nhiễm. (Ảnh: Thành Vĩnh)

Ô nhiễm không khí dày đặc làm giảm tầm nhìn nghiêm trọng. (Ảnh: Thành Vĩnh)

Khu vực đường Nguyễn Trãi sáng 11/12. (Ảnh: Thành Vĩnh)

Người dân bịt kín khẩu trang di chuyển trên đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân). (Ảnh: Thành Vĩnh)

Không khí đặc quánh khiến nhiều người đi đường cảm thấy khó chịu và hạn chế tầm nhìn. (Ảnh: Thành Vĩnh)