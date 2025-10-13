Dự báo thời tiết 13/10: Đón không khí lạnh, Hà Nội chuyển mưa rào và dông

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 13/10/2025

Ngày 13/10, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm, mưa dông tập trung vào chiều và tối.

Từ chiều và đêm 13/10, ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa ở Đông Bắc Bộ dao động 15-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm; Thanh Hoá đến Hà Tĩnh 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, lượng mưa vượt mức 70mm trong 3 giờ.

Thời tiết Hà Nội cũng chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày xu hướng giảm nhẹ, dao động ngưỡng 29-31°C.

Dự báo thời tiết ngày 13/10, Hà Nội chuyển mưa dông. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, tình trạng ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và TP Hà Nội do lũ lớn vẫn còn tiếp diễn ở các xã, phường ven sông, các khu vực trũng thấp, có thể kéo dài từ 1-2 ngày tới.

Trên biển, ngày 13/10, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 13/10/2025

TP Hà Nội ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều mai mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) mưa rào và dông vài nơi, chiều mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Phía Nam (Quảng Trị đến Huế) mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.