Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, mưa lớn kéo dài

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, từ 13 đến 15/10, khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là Đông Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa, mưa vừa, trời chuyển nhiều mây.

"Dự báo lượng mưa tích lũy trong 24 giờ phổ biến dưới 50mm nên khả năng xảy ra lũ trên các hệ thống sông là rất thấp. Tuy nhiên, trong thời gian này vẫn có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, với cường độ mưa lớn 30-50mm/h, nguy cơ gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất cục bộ ở một số khu vực vùng núi", cơ quan khí tượng thông tin.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh yếu, mưa lớn khả năng tái diễn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia sẽ liên tục theo dõi, cập nhật trong các bản tin dự báo ngắn hạn và cực ngắn (trước 1-3 giờ) để kịp thời cảnh báo cho người dân và chính quyền địa phương nếu có diễn biến bất thường.

Ngoài ra, từ nay đến 10/11, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động và gia tăng về tần suất, cường độ. Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Huế phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, các khu vực khác cao hơn 0,5-1°C.

Thời kỳ đầu dự báo, khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trong thời kỳ dự báo nguy cơ xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Các khu vực khác nhiều ngày mưa rào và dông. Trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Tổng lượng mưa tại các khu vực phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, trong đó, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có tổng lượng mưa cao hơn 20-40%.

Trên phạm vi cả nước, tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong 1 tháng này, trên Biển Đông có thể xuất hiện 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam 1-2 cơn (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 1,8 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,8 cơn.