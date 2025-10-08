Trung tâm TP.HCM 'hiếm hoi' ngập nước sau trận mưa lớn

Khoảng 16h30 phút, trung tâm TP.HCM đã đón mưa lớn kéo dài đến gần 19 giờ vẫn chưa dứt. Nhiều tuyến đường trong khu vực trung tâm bị ngập nước, giao thông ùn tắc nghiêm trọng.
Các tuyến đường như Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trương Định… có lượng phương tiện ùn tắc kéo dài. Cơn mưa lớn đúng giờ tan tầm khiến hàng nghìn người dân phải “chôn chân” giữa dòng xe cộ suốt nhiều giờ liền.
Đáng chú ý, cơn mưa còn gây ra tình trạng ngập sâu ở những tuyến đường rất ít xảy ra ngập như Nguyễn Thái Bình. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại đường Quốc Hương ở “khu nhà giàu” Thảo Điền, phường An Khánh hay đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Theo nhiều người dân sống trên đường Nguyễn Thái Bình, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua khu vực này bị ngập sâu như vậy.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, mức nước ngập trung bình từ 0,3-0,4m khiến nhiều người dân đi xe máy phải dẫn bộ. Xe ô tô cũng di chuyển khó khăn.
Bà Thanh, người kinh doanh quán ăn trên đường Nguyễn Thái Bình chia sẻ, nước ngập khiến việc kinh doanh bị ngưng trệ. Cả buổi tối, quán chỉ lác đác vài vị khách mua đồ ăn mang về.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay, ngoài khu vực TP.HCM có mưa lớn, ngập sâu thì một số khu vực ở Đồng bằng Sông Cửu Long cũng có khả năng ngập do mưa lớn kết hợp triều cường cao.
Nguyên nhân dẫn đến mưa lớn là do rãnh áp thấp có trục qua Nam bộ và nam Trung bộ, kết hợp với vùng hội tụ gió trên khu vực nam Biển Đông. Vùng hội tụ gió này có xu hướng dịch chuyển dần về phía đất liền các tỉnh Nam bộ.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo: đêm nay 8/10, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa từ 15 – 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 60 mm trong 3 giờ.
Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
