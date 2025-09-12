Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc, miền Nam liên tục hứng mưa

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Đêm qua và sáng sớm nay (12/9), Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 11/9 đến 3h ngày 12/9 có nơi trên 90mm như: trạm Yên Lâm (Tuyên Quang) 142,6mm; trạm Minh Tiến (Lào Cai) 154,2mm; trạm Tà Xùa 2 (Sơn La) 92,6mm…

Dự báo ngày và đêm 12/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục hứng mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 15-35mm, cục bộ trên 100mm. Hình thái thời tiết này duy trì trong ngày 13/9.

Chiều tối và tối 12/9, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 80mm. Sang ngày 13/9, khu vực này mưa rào và dông vài nơi, trong đó, mưa to cục bộ có thể xảy ra vài nơi trong chiều tối và tối cùng ngày.

Dự báo trong 10 ngày tới, mưa liên tục trút xuống hai miền Nam - Bắc. (Ảnh minh hoạ: Lương Ý)

Người dân sinh sống tại các khu vực trên cần đề phòng xảy ra mưa lớn với lượng mưa vượt ngưỡng 80mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiên tai gây thiệt hại về tài sản.

Đặc biệt, trong những tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại loạt xã, phượng thuộc các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh khi mưa lớn liên tục trút xuống.

Tỉnh Xã/Phường Sơn La Chiềng Hặc, Chiềng Khương, Chiềng Sại, Phiêng Pằn, Tạ Khoa, Yên Châu, Yên Sơn, Bắc Yên, Chiềng Hoa, Chiềng Khoong, Chiềng Lao, Chiềng Mai, Chiềng Mung, Chiềng Sơ, Chiềng Sung, Gia Phù, Huổi Một, Kim Bon, Lóng Phiêng, Lóng Sập, Mai Sơn, Muổi Nọi, Mường Bú, Mường Chanh, Mường Cơi, Mường Hung, Mường Lầm, Mường Lạn, Nậm Lầu, phường Chiềng Cơi, phường Chiềng Sinh, Pắc Ngà, Phiêng Cằm, Phiêng Khoài, Phù Yên, Púng Bánh, Sốp Cộp, Suối Tọ, Tà Hộc, Tà Xùa, Tường Hạ, Xím Vàng Lào Cai Cảm Nhân, Mường Lai, Bảo Ái, Bảo Yên, Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Châu Quế, Chiềng Ken, Đông Cuông, Hưng Khánh, Khánh Hòa, Khánh Yên, Lâm Giang, Lâm Thượng, Lục Yên, Lùng Phình, Mậu A, phường Cầu Thia, Phình Hồ, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Si Ma Cai, Tả Củ Tỷ, Tà Xi Láng, Tân Lĩnh, Thượng Bằng La, Trạm Tấu, Văn Chấn, Yên Bình, Yên Thành Tuyên Quang Cao Bồ, Bắc Mê, Đường Thượng, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mậu Duệ, Ngọc Đường, phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2, Sủng Máng, Tùng Bá, Yên Minh, Yên Phú, Bạch Đích, Bạch Ngọc, Bạch Xa, Bản Máy, Bằng Hành, Bằng Lang, Bình An, Bình Ca, Cán Tỷ, Đồng Tâm, Đồng Văn, Đồng Yên, Du Già, Đường Hồng, Giáp Trung, Hoàng Su Phì, Hồng Thái, Hùng An, Hùng Đức, Lâm Bình, Lao Chải, Liên Hiệp, Linh Hồ, Minh Ngọc, Minh Quang, Minh Sơn, Minh Tân, Minh Thanh, Nấm Dẩn, Nghĩa Thuận, Ngọc Long, phường Mỹ Lâm, Pà Vầy Sủ, Phố Bảng, Phú Linh, Phù Lưu, Pờ Ly Ngài, Quản Bạ, Sà Phìn, Sơn Dương, Tân Quang, Tân Tiến, Tân Trịnh, Thái Bình, Thắng Mố, Thàng Tín, Thanh Thủy, Thông Nguyên, Thuận Hòa, Thượng Sơn, Tiên Yên, Trung Hà, Trung Sơn, Trung Thịnh, Tùng Vài, Vị Xuyên, Việt Lâm, Vĩnh Tuy, Xín Mần, Xuân Giang, Yên Cường, Yên Hoa Thái Nguyên Yên Trạch, Vô Tranh, Chợ Mới, Đồng Hỷ, Phú Lương, An Khánh, Ba Bể, Cao Minh, Chợ Đồn, Chợ Rã, Dân Tiến, Định Hóa, Đồng Phúc, Đức Lương, Hợp Thành, Kim Phượng, Lam Vỹ, Nam Cường, phường Linh Sơn, phường Quan Triều, phường Quyết Thắng, Phú Lạc, Phượng Tiến, Quảng Bạch, Tràng Xá, Trung Hội, Võ Nhai, Yên Thịnh Quảng Ninh Phường Mông Dương, Ba Chẽ, Bình Liêu, đặc khu Cô Tô, Đầm Hà, Điền Xá, Đường Hoa, Hải Ninh, Hải Sơn, phường Hoàng Quế, phường Hoành Bồ, phường Móng Cái 1, phường Uông Bí, phường Vàng Danh, phường Yên Tử, Quảng Hà, Quảng La, Thống Nhất

Từ đêm 13/9 đến ngày 21/9, mưa dông vẫn xuất hiện rải rác ở các khu vực, nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo đó, trong thời kỳ dự báo, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến đến TP Huế mưa rào và dông vài nơi. Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ khoảng 16-21/9, khu vực này mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, mưa dồn về chiều và đêm.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 12/9/2025

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Cchiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.