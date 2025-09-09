Tin mưa rất to trên 200mm ở miền Bắc và cảnh báo lũ quét, sạt lở tại 10 tỉnh

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 9/9, ngày 10/9/2025

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ chiều tối 9/9 đến đêm 10/9, mưa vừa, mưa to tiếp tục trút xuống khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ kèm dông rải rác với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo xảy ra mưa lớn, lượng mưa có thể vượt ngưỡng 100mm chỉ trong 3 giờ, nguy cơ xảy ra thiên tai cực đoan như lũ quét, sạt lở, ngập lụt, ảnh hưởng cuộc sống người dân, thiệt hại về tài sản.

Chiều tối và đêm 9/9, các nơi khác ở Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, lượng mưa dao động 15-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm. Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Mưa lớn tiếp tục trút xuống miền Bắc, nguy cơ lũ quét, sạt lở tại nhiều nơi. (Ảnh minh hoạ: Quốc Anh)

Ngoài ra, chiều tối và tối 9/9, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 60mm.

Từ 11/9, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ giảm dần.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Tỉnh Xã/Phường Lai Châu Mường Tè, Pa Ủ, Bum Nưa, Bum Tở, Dào San, Hồng Thu, Hua Bum, Khoen On, Khổng Lào, Lê Lợi, Mù Cả, Nậm Cuổi, Nậm Hàng, Nậm Mạ, Nậm Sỏ, Nậm Tăm, Sìn Hồ, Tà Tổng, Tân Uyên, Thu Lũm, Tủa Sín Chải Điện Biên Mường Chà, Mường Tùng, phường Mường Lay, Sáng Nhè, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Thàng Sơn La Chiềng Lao, Mường Chiên, Mường La Phú Thọ Hiền Lương, Lạc Thủy, An Bình, An Nghĩa, Cẩm Khê, Dũng Tiến, Hợp Kim, Kim Bôi, Lạc Lương, Nhân Nghĩa, phường Tân Hòa, phường Thống Nhất, Quảng Yên Lào Cai Bản Lầu, Bảo Hà, Cao Sơn, Nghĩa Đô, phường Cam Đường, Phong Hải, Phúc Khánh, Việt Hồng, Xuân Quang, Bản Liền, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Châu Quế, Chiềng Ken, Cốc Lầu, Cốc San, Gia Phú, Hợp Thành, Khánh Hòa, Khánh Yên, Khao Mang, Lâm Giang, Lâm Thượng, Lao Chải, Lùng Phình, Lương Thịnh, Mỏ Vàng, Mường Khương, Nậm Chày, Phúc Lợi, Si Ma Cai, Tằng Loỏng, Thượng Hà, Võ Lao, Xuân Hòa Tuyên Quang Hồng Thái, Thàng Tín, Yên Hoa, Bản Máy, Côn Lôn, Du Già, Đường Hồng, Đường Thượng, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Khuôn Lùng, Lâm Bình, Lao Chải, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Sơn, Nậm Dịch, Ngọc Long, Quang Bình, Tân Quang, Tân Tiến, Thắng Mố, Thanh Thủy, Thông Nguyên, Thượng Lâm, Thượng Nông, Tiên Nguyên, Tùng Bá, Xín Mần, Yên Cường, Yên Minh, Yên Thành Thái Nguyên Bằng Thành, Cao Minh, Bằng Vân, Nà Phặc, Nam Cường, Ngân Sơn, Nghĩa Tá, Phúc Lộc, Quảng Bạch, Thượng Minh Cao Bằng Đông Khê, Nguyễn Huệ, Bạch Đằng, Bảo Lâm, Bế Văn Đàn, Canh Tân, Đức Long, Hạ Lang, Hạnh Phúc, Hòa An, Kim Đồng, Lý Bôn, Minh Tâm, Nam Tuấn, Nguyên Bình, phường Nùng Trí Cao, phường Tân Giang, phường Thục Phán, Phục Hòa, Quảng Lâm, Quảng Uyên, Thạch An, Trà Lĩnh, Yên Thổ Lạng Sơn Kháng Chiến, Na Sầm, Quốc Khánh, Tân Tiến, Văn Lãng Quảng Ninh Đường Hoa, phường Bãi Cháy, phường Móng Cái 3, phường Tuần Châu, phường Việt Hưng, Ba Chẽ, Kỳ Thượng, phường Cẩm Phả, phường Cao Xanh, phường Đông Mai, phường Hoành Bồ, phường Hồng Gai, phường Quang Hanh, phường Vàng Danh, Quảng Tân Quảng Ngãi Ba Vinh, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Thủy, Tây Trà, Tây Trà Bồng

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo đợt lũ có thể xảy ra trên các sông ở Bắc Bộ và sông Đồng Nai.

Theo đó, từ đêm nay đến 11/9, trên thượng lưu sông Thao, Lô, Thái Bình và các sông nhỏ ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-6m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Thao, sông Lô và sông Thái Bình có thể đạt mức báo động (BĐ)1 đến BĐ2, có nơi trên BĐ2, hạ lưu sông Thao và sông Thái Bình ở mức BĐ1, hạ lưu sông Lô ở dưới mức BĐ1. Lũ trên sông Đồng Nai tiếp tục xuống và trên mức BĐ1.

Trên biển, đêm 9/9 và ngày 10/9, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 9/9, ngày 10/9/2025

TP Hà Nội mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Đông Bắc Bộ vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Các khu vực khác mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.