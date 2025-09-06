Mưa lớn kéo dài trong đêm, hàng trăm hộ dân ở Lâm Đồng bị ngập sâu

(VTC News) -

Nhiều nhà cửa tại xã Hiệp Thạnh ngập sâu trong nước. (Ảnh: NDCC)

Sáng 6/9, lực lượng chức năng xã Hiệp Thạnh đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức thống kê thiệt hại do mưa ngập gây nên tại địa phương. Đồng thời, có phương án hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Vườn tược của người dân bị nước nhấn chìm. (Ảnh: NDCC)

Thông tin từ cơ quan chức năng, tối 5/9, mưa lớn kéo dài nhiều giờ diễn ra trên địa bàn xã Hiệp Thạnh khiến nước từ thượng nguồn đổ về các con suối ở khu vực dân cư gây ngập tại 4 thôn của xã này.

Tại nhiều tuyến đường, khu vực dân sinh sống, vườn tược tại xã bị ngập sâu trong nước. Nhiều nơi nước ngập hơn 1m, các hộ dân bị cô lập.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Hiệp Thạnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Hiện tại, nước ở một số khu vực đã rút, người dân trở về dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả.