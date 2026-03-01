Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc đón không khí lạnh, trời trở rét

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hôm nay và ngày mai 2/3, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 33°C. Trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều và tối 1/3 mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời chuyển rét trong hai ngày.

Nhận định thời tiết từ đêm 2/3 đến ngày 10/3, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều ngày xuất hiện mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Trong đó, đêm 2-3/3 và ngày 5-6/3, khu vực này khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ 3/3, tác động của đợt không khí lạnh, Bắc Bộ giảm nhiệt, trời chuyển lạnh cả ngày, vùng núi có nơi trời rét, trong đó, ngày 4-5/3 khả năng trời chuyển rét diện rộng.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi, tập trung lúc chiều tối, đêm, ngày nắng. Trung Trung Bộ từ 3/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 1/3, Hà Nội mưa vài nơi, mưa dồn nhiều vào buổi sáng, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C, nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Ngày mai 2/3, nhiệt độ trong ngày ở Hà Nội tiếp tục duy trì ngưỡng cao, dao động 23-30°C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở khu vực này khoảng 7°C, trời có mây, không mưa.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Ngày 3/3, đón không khí lạnh, nhiệt độ trong ngày ở Hà Nội giảm mạnh sâu, cao nhất còn khoảng 24°C, thấp nhất phổ biến 20°C, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào.

Trong hai ngày 4-5/3, khu vực này tạnh ráo trở lại, trời có mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày tiếp tục giảm xuống thấp nhất 17-18°C, cao nhất 23°C, trời trở rét.

Ngày 6/3, Hà Nội có mưa trở lại, nhiệt độ trong ngày không có nhiều biến động, cao nhất duy trì mức 23°C, thấp nhất tăng nhẹ lên 19°C.

Trong 4 ngày cuối thời kỳ dự báo (7-10/3), Hà Nội tạnh ráo, có mây, không mưa, không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên 25-26°C, thấp nhất dao động 18-19°C.