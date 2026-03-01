Dự báo thời tiết ngày 1/3: Hà Nội trưa chiều nắng ráo, chiều tối mưa rào cục bộ

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 1/3/2026

Ngày 1/3, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Trong đó Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái đặc trưng của mùa xuân, sáng sớm âm u, có sương mù và độ ẩm cao, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng vẫn se lạnh.

Từ chiều tối 1/3, Hà Nội chuyển mưa rào và dông vài nơi. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái mưa vài nơi, lượng mưa không lớn. Sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện rải rác vào sáng sớm, đặc biệt tại các vùng ven sông, hồ và khu vực trung du, miền núi. Tầm nhìn vào thời điểm sáng sớm có thể giảm nhẹ. Đến trưa chiều trời nắng. Tuy nhiên, một số thời điểm, độ ẩm trong không khí ở nhiều tỉnh, thành vẫn ở mức cao gây hiện tượng nồm ẩm.

Trong đó, từ chiều tối cùng ngày, thời tiết Hà Nội có sự thay đổi khi xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Cũng trong ngày đầu tháng 3, khu vực cao nguyên Trung Bộ phổ biến mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều và tối, khu vực này cũng xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác trên cả nước thời tiết ổn định hơn khi mưa rào và dông chỉ xuất hiện vài nơi và tập trung chủ yếu lúc chiều tối, đêm. Ban ngày trời nắng ráo.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 1/3/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.