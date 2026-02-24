Miền Nam mưa lớn trái mùa, miền Bắc mưa dông cục bộ trong hai ngày

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hôm nay (24/2), Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Từ 25/2 đến hết 26/2, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xuất hiện mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến trong 24 giờ dao động 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong hai ngày 26-27/2, Nam Bộ, Khánh Hòa và Lâm Đồng khả năng xảy đợt mưa rào và dông trái mùa với lượng mưa phổ biến 10-20mm/24h, có nơi mưa to trên 50mm/24h. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Miền Nam sắp đón mưa trái mùa. (Ảnh minh hoạ)

Trong mưa dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, nhận định thời tiết từ nay đến 20/3, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, không khí lạnh tiếp tục hoạt động và có xu hướng lệch ra phía đông, hiện tượng rét đậm, rét hại xảy ra chủ yếu ở vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ở mức tương đương trung bình nhiều năm.

Khu vực Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng. Nam Bộ có thể xuất hiện một số ngày mưa trái mùa.

Cũng trong khoảng thời gian này, nắng nóng khả năng tiếp tục xảy ra tại khu vực miền Đông Nam Bộ, cục bộ ở miền Tây Nam Bộ.

Trên phạm vi cả nước, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

"Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh", cơ quan khí tượng cảnh báo.