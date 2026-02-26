Khi nào miền Bắc hết mưa phùn, nồm ẩm?

(VTC News) -

Miền Bắc đang trải qua những ngày mưa, ẩm, lượng mưa phổ biến 10-30mm/24h, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm/24h. Trời nồm, độ ẩm không khí cao, có thời điểm lên tới hơn 90%.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hình thái thời tiết này sẽ kéo dài đến hết hôm nay 26/2. Từ trưa chiều mai 27/2, khu vực này hửng nắng, kết thúc chuỗi ngày nồm ẩm.

Dự báo trong 10 ngày tới (từ đêm 27/2 đến 7/3), thời tiết miền Bắc phổ biến nắng ráo. Tuy nhiên, trong các ngày 3-6/3, khu vực này khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Miền Bắc đang trải qua những ngày nồm ẩm, độ ẩm không khí cao. (Ảnh minh hoạ)

Năm nay, tình trạng mưa phùn, nồm ẩm được đánh giá ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm. Đây cũng là hình thái thời tiết đặc trưng của miền Bắc vào thời điểm cuối đông, đầu xuân.

"Hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn tại các tỉnh, thành phố tại khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn xuất hiện trong tháng 3", cơ quan khí tượng nhận định.

Trong khi miền Bắc mưa nhỏ, nồm ẩm thì khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ, Khánh Hoà và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông trái mùa, tập trung chủ yếu vào đêm và chiều tối. Dự báo, mưa trái mùa ở các địa phương này sẽ kéo dài trong hai ngày 26-27/2.

Mưa trái mùa cục bộ có thể xuất hiện tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong tháng 3. Từ tháng 4 trở đi, các khu vực này có thể xuất hiện các đợt mưa chuyển mùa.

Không chỉ mưa trái mùa, trong tháng 3, dự báo nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35°C. Sang tháng 4, nắng nóng xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang cao nguyên Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ, kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 5. Sau đó, nắng nóng ở khu vực suy giảm và thu hẹp dần.

Tại Tây Bắc Bộ, nắng nóng có thể xuất hiện cục bộ từ tháng khoảng nửa cuối tháng 3. Đến nửa đầu tháng 4, nắng nóng tiếp tục xuất hiện và mở rộng dần ra trên khu vực Tây Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Từ nửa cuối tháng 4, các đợt nắng nóng bắt đầu xuất hiện trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ tháng 3-5, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên trong trong tháng 3 vẫn có thể xảy ra rét đậm, rét hại ngắn ngày, tập trung chủ yếu ở vùng núi phía Bắc Bắc Bộ.

"Trên phạm vi cả nước khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong thời kỳ chuyển mùa, tháng 4-5", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quôc gia cảnh báo.