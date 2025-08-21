Nhiều xã vùng cao Bắc Ninh ngập úng sau mưa lớn

(VTC News) -

Từ đêm qua đến sáng nay (21/8), trên địa bàn một số xã vùng cao của tỉnh Bắc Ninh như Sơn Động, Đại Sơn, Yên Định, Tuấn Đạo, Tây Yên Tử… có mưa to đến rất to, gây ngập úng nhiều khu vực.

Thông tin từ các địa phương, đến 6h ngày 21/8, xã Tây Yên Tử đã ngập 16/16 ngầm tràn của 3 thôn gây chia cắt cục bộ; các tuyến đường giao thông trên địa bàn có nguy cơ sạt lở cao.

Nước lũ tràn vào một số nhà dân.

Ngoài ra, mưa lớn khiến nước tràn vào nhà một số hộ dân ở thôn Thống Nhất và tiếp tục có nguy cơ lên cao.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Tây Yên Tử khẩn trương hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ trên tinh thần "4 tại chỗ".

Tại các xã Sơn Động, Yên Định, Tuấn Đạo, Đại Sơn... lũ cũng đang lên nhanh. Chính quyền địa phương nhanh chóng thông tin cho người dân để chủ động các biện pháp ứng phó; huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân sinh sống ở khu vực ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở đất tạm thời di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, một số điểm trên Quốc lộ 31, đường tỉnh 291 bị sạt lở, nguy cơ tiếp tục lan rộng, giao thông bị ảnh hưởng.

Một điểm ngập úng trên Quốc lộ 31 đoạn thôn Biển Giữa, xã Biển Động. (Ảnh: Báo Bắc Ninh)

Chính quyền địa phương nhanh chóng thông tin cho người dân để chủ động các biện pháp ứng phó, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân sinh sống ở khu vực ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở đất tạm thời di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, các địa phương đang khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng huy động lực lượng khắc phục.