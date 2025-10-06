(VTC News) -

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Vinmec khẳng định bệnh về huyết áp dù là cao hay thấp thì đều có khả năng gây ra tử vong hoặc tàn phế. Chính vì vậy, việc hiểu rõ về các chỉ số huyết áp cũng như cách kiểm soát huyết áp tại nhà là điều cần thiết mà ai cũng cần phải biết.

Các chỉ số huyết áp

Huyết áp là áp lực của máu tác động lên mạch máu khi tim hoạt động và khi tim nghỉ (giãn). Huyết áp thường có hai chỉ số:

- Huyết áp tâm thu: là áp lực cao nhất khi tim co bóp để đẩy máu đi các cơ quan trong cơ thể

- Huyết áp tâm trương: là áp lực thấp khi tim nghỉ giữa hai nhịp đập.

Hai chỉ số này thể hiện sức ép liên tục của máu lên thành mạch trong mỗi chu kỳ tim đập.

Cách đọc các chỉ số huyết áp

- Huyết áp bình thường: Nếu huyết áp tâm thu từ 90 – 139 mmHg và/hoặc tâm trương từ 60 – 90 mmHg

- Huyết áp cao: Nếu huyết áp tâm thu ≥140 mmHg và/ hoặc tâm trương ≥ 90mmHg.

- Huyết áp thấp: Nếu huyết áp tâm thu < 90 mmHg và/ hoặc tâm trương < 60 mmHg

Chỉ số thể hiện huyết áp cao với những cảnh báo nguy hiểm cho sức khỏe.

Tại sao cần phải theo dõi các chỉ số huyết áp?

Huyết áp cao hay thấp đều có thể là yếu tố khiến sức khỏe bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ tử vong. Các nghiên cứu chỉ ra rằng huyết áp cao là nguyên nhân chính gây ra các bệnh tim mạch như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim, tổn thương thận. Ngoài ra, huyết áp thấp quá khiến máu có thể không đến đủ các cơ quan như não, gây chóng mặt, mệt mỏi, ngất xỉu.

Tuy nhiên, huyết áp cao nhiều khi không có triệu chứng rõ rệt nên việc theo dõi các chỉ số huyết áp là cực kỳ quan trọng. Nhờ theo dõi huyết áp, mọi người có thể phòng tránh được các nguy cơ tiềm ẩn mà bệnh huyết áp cao hoặc thấp mang lại. Các bác sĩ khuyến khích mọi người nên thực hiện tầm soát huyết áp định kỳ, đặc biệt là những người có nguy cơ cao (tuổi cao, béo phì, tiểu đường, người trong gia đình có tiền sử huyết áp).

Kiểm soát huyết áp định kỳ để tránh những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Cách kiểm soát huyết áp tại nhà bằng cách thay đổi lối sống

Bằng cách thay đổi lối sống, mọi người có thể làm giảm huyết áp, giảm nguy cơ bị các bệnh liên quan. Có thể thay đổi lối sống bằng các cách sau:

- Kiểm soát cân nặng: giảm cân là cách hiệu quả nhất để kiểm soát huyết áp.

- Chế độ ăn uống lành mạnh: giảm muối, tăng rau xanh, trái cây, hạn chế đồ chiên, món nhiều mỡ.

- Tập luyện đều đặn: đi bộ, đạp xe, bơi lội,… ít nhất 150 phút/tuần (với cường độ vừa phải).

- Hạn chế rượu, bia thuốc lá và các chất kích thích

- Giảm stress, ngủ đủ giấc: stress kéo dài có thể làm huyết áp tăng.

- Theo dõi huyết áp thường xuyên và đi khám nếu chỉ số bất thường hoặc có triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, đau đầu.

Vận động hàng ngày để duy trì chỉ số huyết áp.

Chỉ số huyết áp có thể kiểm soát tốt nếu các bạn có thể thay đổi lối sống từ hôm nay. Hãy hành đông ngay để có giữ gìn sức khỏe cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống, hạn chế việc phải dùng thuốc suốt đời.