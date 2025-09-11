Đồng minh của ông Trump vừa bị ám sát giữa ban ngày là ai?

(VTC News) -

Charlie Kirk bị ám sát giữa ban ngày là một sự kiện chấn động tại Mỹ. Ông được xem là đồng minh quan trọng của Tổng thống Donald Trump khi đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy sự ủng hộ của giới trẻ dành cho nhà lãnh đạo Mỹ trong cuộc bầu cử hồi tháng 11/2025. Cùng với đó, ông Kirk là người sáng lập Turning Point USA, tổ chức thanh niên bảo thủ lớn nhất Mỹ.

Với Turning Point USA, ông Kirk đã xây dựng nhiều hoạt động cơ sở cho thế hệ tiếp theo gắn kết trực tiếp với đảng Cộng hòa, khiến nhiều đối thủ đảng Dân chủ ghen tị.

Nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk. (Ảnh: Getty)

Công việc của ông gần như hòa hợp hoàn toàn với công việc tổ chức chính trị, nhưng có lẽ điều nổi bật nhất chính là sự xuất hiện trước công chúng của ông tại các hội nghị bảo thủ và vai trò diễn giả tại trường đại học với đông đảo người tham gia.

Cùng với đó, trong suốt nhiều năm qua, ông Kirk đã thành công trong việc biến Turning Point USA thành trung tâm quyền lực trên toàn quốc, tự coi mình là người phát ngôn cho phong trào thanh niên MAGA.

Ông Kirk luôn bảo vệ ý tưởng cánh hữu trong những cuộc đụng độ nảy lửa trước ống kính với học giả cấp tiến. Mong muốn tranh luận của ông trở thành dấu ấn của tổ chức phi lợi nhuận này, biến ông Kirk thành ngôi sao truyền thông MAGA và là khách mời được săn đón trên TV và podcast.

Charlie Kirk bị ám sát tại sân trường đại học Utah Valley.

Sự thăng tiến của ông Kirk phản ánh sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy cánh hữu ở Mỹ. Ông ủng hộ Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và tích cực thúc đẩy nỗ lực tái tranh cử của nhà lãnh đạo Mỹ.

Đáng chú ý, trong chiến dịch tranh cử cùng Trump tại Georgia vào năm ngoái, ông Kirk gọi cuộc tranh luận với Phó Tổng thống lúc bấy giờ Kamala Harris là "cuộc chiến tinh thần" và cho biết cuộc bầu cử này "định hình nên nền văn minh".

Tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ năm 2020, ông Kirk ca ngợi Tổng thống Trump vì hiểu được “bảy ngọn núi ảnh hưởng văn hóa” - ám chỉ phong trào dân tộc chủ nghĩa Cơ đốc giáo - hệ tư tưởng tôn giáo chính trị tìm cách kết hợp bản sắc Cơ đốc giáo với một quốc gia hoặc dân tộc cụ thể.

Tuổi trẻ của ông Kirk có lợi thế lớn khi tự mình xây dựng thương hiệu trực tuyến trên nhiều nền tảng như YouTube và cuối cùng thu hút hàng triệu người theo dõi trên mạng. Cỗ máy chính trị và truyền thông của ông cũng cho ra mắt nhiều podcast và dự án truyền thông khác để tiếp cận giới trẻ theo những cách mới.

Ví dụ chương trình “Culture Apothecary” của Alex Clark ra mắt vào tháng 9/2024, tập trung vào sức khỏe và lối sống, xem xét những chủ đề qua lăng kính “Làm cho nước Mỹ mạnh trở lại”.

Trong cuộc phỏng vấn với Deseret News, ông Kirk từng nói rõ tham vọng của mình: “Chúng tôi muốn trở thành một tổ chức nổi tiếng ở đất nước này và hùng mạnh như tờ New York Times, Harvard và nhiều công ty công nghệ khác. Và chúng tôi tin mình đang tạo ra điều đó".

Ông Kirk cũng từng là trợ lý cá nhân của Donald Trump Jr, con trai cả của Tổng thống Mỹ trong suốt chiến dịch tranh cử. Không bao lâu sau, ông Kirk thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, nơi ông đề cập đến những cuộc chiến văn hóa và dành nhiều lời khen ngợi cho vị tổng thống lúc bấy giờ.

Ngược lại, ông Trump và con trai ông đều rất nhiệt tình cũng như thường xuyên phát biểu tại hội nghị do Turning Point USA tổ chức.