Bắt giữ nghi phạm ám sát cựu Chủ tịch quốc hội Ukraine

(VTC News) -

Sáng sớm 1/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng tải bài viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram với nội dung: "Nghi phạm đã đưa ra lời khai ban đầu. Các hoạt động điều tra khẩn cấp hiện đang được tiến hành để xác định toàn bộ tình tiết của vụ giết người này".

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh thêm: "Tôi cảm ơn lực lượng thực thi pháp luật vì hành động nhanh chóng. Mọi tình tiết của vụ giết người kinh hoàng này phải được làm sáng tỏ".

Cựu Chủ tịch quốc hội Ukraine Andriy Parubiy. (Ảnh: Reuters)

Tương tự, Bộ trưởng Nội vụ Igor Klymenko cho biết trên Telegram rằng kẻ nổ súng bị bắt giữ tại khu vực Khmelnytskyi ở miền tây Ukraine.

"Nhiều chi tiết không thể chia sẻ vào lúc này. Tôi chỉ có thể nói rằng vụ án được lên kế hoạch cẩn thận, hành trình di chuyển của nạn nhân được nghiên cứu kỹ lưỡng, lộ trình vạch ra sẵn và kế hoạch tẩu thoát cũng vậy", Bộ trưởng Klymenko cho hay.

Hôm 30/8, cựu Chủ tịch quốc hội Andriy Parubiy (54 tuổi) bị sát hại khi đang đi bộ trên vỉa hè một con đường ở thành phố Lviv, miền tây Ukraine.

Video trích xuất từ camera an ninh cho thấy nghi phạm đứng phục sẵn tại hàng ô tô đang đỗ cạnh vỉa hè. Khi ông Parubiy bước qua, người này nhanh chóng áp sát từ phía sau, rút súng rồi bắn cựu chủ tịch quốc hội Ukraine. Gây án xong, nghi phạm băng qua đường rồi bỏ trốn.

Được biết, ông Parubii là đại biểu Quốc hội Ukraine từ khóa 6 - 9. Tại khóa 8, ông là Chủ tịch Quốc hội Ukraine.

Ông Parubii sinh năm 1971 tại tỉnh Lviv. Ông tốt nghiệp Khoa Lịch sử tại Đại học Quốc gia Ivan Franko ở Lviv, và hoàn thành chương trình sau đại học tại Đại học Bách khoa Quốc gia Lviv với chuyên ngành khoa học chính trị và xã hội học.